Un grave altercado entre civiles y miembros de la Policía Nacional se registró en la noche del domingo en el sector de Quiba, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Según reportes iniciales y testimonios de los involucrados, el incidente ocurrió dentro de una tienda donde varios residentes del barrio celebraban el Día de la Madre.

De acuerdo con el relato de la propietaria del establecimiento, los hechos se desencadenaron cuando agentes de la Policía llegaron al lugar solicitando la documentación del negocio. La solicitud derivó en una discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento violento. Tres personas resultaron lesionadas, una de ellas con una herida en la cabeza provocada por un impacto de bala.

La comerciante, visiblemente afectada, aseguró que la actitud de los uniformados fue agresiva desde el primer momento.

“Yo le dije: ‘Qué pena, señor agente, usted no tiene por qué hacer eso porque yo tengo mi establecimiento cerrado, déjeme la puerta como está’. Entonces él llegó, me agarró de la ruana, me haló y me lanzó a la mitad de la calle. Allí me golpeó en la cabeza y en la mano”, relató la mujer a Blu Radio.