Un nuevo caso de abuso de autoridad se habría presentado en Bogotá, luego de la agresión de una patrullera contra un ciudadano que estaba filmando un procedimiento de la Policía. El hecho se habría presentado en una presunta requisa que hicieron dos miembros de la institución.

(Le puede interesar: Criminales en Bogotá se burlaron en audiencia, pero se les borraron risas al oír condenas)

En ese momento, se está abordando a un grupo de jóvenes que están acompañados por un perro en un sendero peatonal, y uno de ellos saca su cámara para grabar el procedimiento. Mientras tomaba el clip, la patrullera tomó su bolillo y le dio un golpe al joven que tenía la cámara.

“Mire hacia allá… A mí no me esté tomando fotografías ni nada por el estilo. A mí no me esté tomando fotografías ni videos”, le dijo en un tono agresivo la policía, mientras su compañero insistía a los jóvenes que no hicieran registraran lo sucedido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Para colmo, la uniformada siguió en una actitud a la defensiva e incluso llegó a insultar a uno de los presentes: “Vaya y tomelas con su madre, conmigo no; hágame el favor y muéstreme el documento de identificación… me importa un cu…”.

(Lea también: Gran Estación contrarió a familia de niña que murió en centro comercial: “No es obligatorio”)

Los requisados insistían en que no había que llevar el procedimiento a los golpes y que eso no estaba permitido. Además, le recordaron a los oficiales que no estaban haciendo nada en contra de la ley al grabar, algo que el artículo 21 del código de Policía permite:

“Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones”, dice el código.

Lee También

Finalmente, el video no muestra qué ocurrió después de la agresión y la confrontación. Tampoco ha habido pronunciamiento por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.