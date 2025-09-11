Momentos de pánico se vivieron en la parroquia San Leonardo, en el barrio Timiza de Kennedy, cuando un hombre de 56 años ingresó con un arma traumática en plena misa el domingo 7 de septiembre. El sujeto llegó a amenazar incluso al sacerdote, pero en las cámaras de seguridad quedó registrado el instante en que arrojó el arma al piso.

Varios feligreses reaccionaron rápidamente, lo redujeron y dieron aviso a la Policía, que acudió de inmediato para capturarlo.

El teniente coronel Norberto Caro, de la Policía Metropolitana de Bogotá, destacó la valentía de la comunidad que logró contener al hombre hasta la llegada de los uniformados. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes y será procesado por el delito de amenaza, según informó Noticias Caracol. El sacerdote ya interpuso la denuncia correspondiente y, pese al incidente, continuó con la misa mientras se controlaba la situación.

(Vea también: Pánico en parroquia de Bogotá: un hombre entró con un arma y hay video de lo que pasó)

Lee También

#noticiasconpoder #bogota #seguridad ♬ sonido original – Revista Poder @revistapodercol Un hombre ingresó a la parroquia ubicada en la localidad de Kennedy con un revólver cargado, poniendo en riesgo la vida de todos los asistentes. La rápida reacción de los feligreses permitió retenerlo hasta la llegada de la Policía, que tardó en responder al llamado. Un hecho angustiante que deja en evidencia el valor de la comunidad frente a la amenaza. vía: Felipe Bohórquez #revistapoder

Iglesia de Timiza (Bogotá) relató qué pasó con el hombre que entró armado

Desde la parroquia San Leonardo se conocieron nuevos detalles de lo ocurrido. Según lo que la iglesia le contó a Pulzo.com, el hombre ingresó a la eucaristía de las 5:30 de la mañana en medio de una crisis llorando, cuando intentó atentar contra sí mismo. Además, amenazó al altar y a los asistentes.

Sin embargo, el arma no funcionó, lo que dio tiempo para que la comunidad reaccionara y pudiera dar aviso a las autoridades que finalmente lo capturaron.

“Supimos que la persona comprometida en los hechos es paciente con condición de salud mental. Lleva varios años medicado, lo cual le permitía llevar una vida común y corriente, pero, al parecer, el detonante que originó su comportamiento fueron las deudas económicas”, dijeron desde la parroquia.

* Pulzo.com se escribe con Z