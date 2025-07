La crisis del sistema de salud colombiano sigue afectando gravemente a los usuarios, quienes cada vez encuentran más dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos esenciales. Las fallas en la dispensación de fármacos han llevado a que muchos pacientes tengan que asumir de su propio bolsillo los costos de sus medicinas para no interrumpir sus tratamientos, una opción imposible para quienes no cuentan con los recursos suficientes.

(Lea también: Acusan al ‘Tino’ Asprilla de mentir en el caso de su padre, hospitalizado por descompensación)

Uno de los casos más alarmantes es el de Reina Dávila, una paciente oncológica que lucha contra un leiomiosarcoma retroperitoneal en estado cuatro en Bogotá. A pesar de la gravedad de su diagnóstico, Dávila ha denunciado que la Nueva EPS, entidad intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud desde 2024, no le ha autorizado varios procedimientos médicos indispensables para continuar su tratamiento.

“Desde junio radiqué todas las solicitudes: exámenes médicos, laboratorios y medicamentos. Ya estamos en julio y aún no tengo respuesta. ¿Hasta cuándo?”, reclamó la paciente, visiblemente afectada por los retrasos.

Dávila aseguró que su principal deseo es poder superar el cáncer y recuperar su salud, pero las barreras administrativas se han convertido en un obstáculo que amenaza directamente su vida. “Tengo que rogar y mendigar para que me autoricen lo que necesito. Si siguen poniendo trabas, mi tratamiento no va a funcionar”, advirtió.

#Ayuda URGENTE, mientras el gobierno mantiene la Crisis de la salud y afirmando PQRS, han disminuido, REINA paciente cáncer es víctima de @NuevaEPS_ EL CÁNCER NO DA ESPERA @Missmelindres @andresvecino @giovannyrubiano @Supersalud @BruceMacMaster https://t.co/j7d09Oc9MU pic.twitter.com/wxEV0NmYIt

La situación denunciada por Reina Dávila revive el debate sobre las obligaciones de las EPS en Colombia. En marzo de 2023, el presidente Gustavo Petro fue enfático al recordar que las entidades promotoras de salud no pueden exigir autorizaciones adicionales para la atención de pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo, como el cáncer o el VIH.

(Vea también: Bajo lupa molécula para combatir causa de más del 70 % de muertes en Colombia: ataca cáncer)

“El sistema no puede jugar con la vida de la gente, esperando autorizaciones que no exige la ley. Las EPS que lo hagan están violando la norma”, señaló el mandatario durante una visita al centro de salud Once de Noviembre, en Norte de Santander, el pasado 20 de marzo de 2025.