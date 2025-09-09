En el parque Afidro Florencia, de la localidad de Engativá (Bogotá), en pleno partido de fútbol, un motociclista se metió a la cancha como si nada, lo que ha causado la molestia de cientos de ciudadanos que observaron la situación por medio de las redes sociales, poniendo de manifiesto que es imposible que los mismos bogotanos no se preocupen por preservar sus bienes.

Lo complicado es que, por algunos conductores de motos que hasta se meten en los rieles del tren, todos quedan estigmatizados, causando odios entre los distintos actores viales (choferes de carros, camiones, transporte público, ciclistas y peatones). En general, se crea más polarización en una sociedad que, de por sí, ya hasta el límite de tantas diferencias y discusiones.

Ahora bien, según se observa en las imágenes, había un grupo de jóvenes jugando fútbol en una cancha sintética pública, pero por una de las puertas ingresó un ciudadano en moto (sin casco) con un acompañante en la parte de atrás y atravesó todo el césped artificial sin ningún tipo de problema o duda.

Lo peor es que se quedó parqueado en la línea lateral del campo, conversando con otras personas que estaban allí, mientras otros seguían jugando. Sin embargo, esta actitud molestó a muchos, como era de esperarse.

#BOGOTÁ. Nos comparten; “Esto paso ayer 08 de Agosto del 2025 en la localidad de Engativá Parque Afidro Florencia, no es que se dañen las cosas, es que las dañan, todo se tiran nadie cuida nada”. ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3YAWC pic.twitter.com/QH7en1LbLk — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 9, 2025

“Solo puedo pensar que es gente que se odia a sí misma. Tienen que verse viviendo en la inmundicia para sentirse tranquilos”, “como no hay castigo, por eso cada quien hace lo que se le da la gana”, “todo se tiran, nadie cuida nada” y “la falta de educación total. La falta de pertenencia total”, son parte de los comentarios que los internautas dejaron en esa publicación.

¿Cuál es la multa por manejar en zonas prohibidas en Bogotá 2025?

Conducir sobre zonas prohibidas en Bogotá es una infracción que conlleva serias consecuencias económicas y logísticas para los infractores. Según el comparendo D05, se prohíbe explícitamente conducir sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas y zonas verdes. En 2025, la multa por esta falta asciende a 1’359.512 pesos, un monto considerable que busca disuadir a los conductores de invadir espacios destinados al uso de peatones y al cuidado del medio ambiente urbano.

Adicionalmente a la sanción económica, la violación de esta norma resulta en la inmovilización del vehículo. El infractor deberá asumir no solo el costo de la multa, sino también los gastos asociados al servicio de grúa que se utilice para el traslado del automóvil, así como los costos del parqueadero en el que este permanezca. Estas medidas buscan asegurar el respeto por los espacios públicos y la seguridad de los ciudadanos, reforzando la importancia de adherirse a las regulaciones de tránsito en la capital.

