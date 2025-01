Un comerciante de Corabastos, que se encuentra cerca del barrio donde se presentan estos hechos, fue la víctima más reciente de un grupo de hasta 6 presuntos delincuentes que atacan en bicicletas, sin importar la hora del día, aprovechando los callejones y vías estrechas de la zona.

Al hombre lo amenazaron con armas, lo privaron de todas sus pertenencias y, por si fuera poco, le pincharon las llantas de su bicicleta, para que no pudiera huir ni pedir auxilio.

“Me pusieron un revolver y una navaja, me esculcaron y me quitaron todo”, señaló el afectado a CityTV.

Así quedó registrado en videos de cámaras de seguridad del sector, que fueron difundidos por el medio bogotano. En las grabaciones, se observa cómo los sujetos se mueven siempre en grupo y utilizan una de las salidas del barrio para ocultarse y permanecer al acecho.

Los vecinos están desesperados porque aseguran que los hurtos se están presentando en todo momento y ya no saben a qué horas, o por dónde transitar, para sentirse seguros.

“De día, de noche, a la madrugada; no tienen horario. No sé si es que no duermen“, dijo una habitante de la zona.

El nivel de desespero de las personas, que ven afectada su cotidianidad, es tal, que algunos han pensado incluso en tomarse la justicia por mano propia.

“Estamos hasta la coronilla. Va a tocar hacer lo que han hecho en otros barrios: entre todos salir y darles palo. Después la policía nos dice que ‘pobrecitos'”, señaló una de las afectadas.

Además de todo, desde el barrio Estados Unidos se quejan por la nula presencia de las autoridades. La víctima del robo contó que, después de los hechos, llamó a la institución y, aunque se le dijo que una patrulla llegaría al lugar, han pasado más de 48 horas sin que se pueda entablar adecuadamente la denuncia.

Mientras tanto, los vecinos y comerciantes de la zona de abasto más importante de la ciudad y del país, se preguntan hasta cuándo seguirán a merced de este flagelo.