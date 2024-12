Una trágica Navidad vivió una familia en el municipio de Chía, Cundinamarca, en una exclusiva casa, donde cuatro delincuentes llegaron bajo engaños. Todo comenzó cuando una pareja mostró interés en comprar uno de los perros que las víctimas tenían en su criadero, según informó Noticias Caracol.

Una vez pactado el negocio, los supuestos compradores ingresaron al lugar en un carro Chevrolet Spark rojo. Después de varios minutos, lo que parecía ser un acuerdo económico se tornó en una violenta historia y un dramático atraco, se mencionó en el noticiero.

“Cuando ella le dijo al tipo: ‘vaya por la plata’; en ese momento entraron dos tipos más, nos encañonaron con pistola y nos dijeron: ‘quietos, que nosotros solo venimos por plata’”, narró al citado medio la víctima del robo identificada como Ginna Beltrán.

Mientras a los miembos de la familia los amordazaron con amarres de plástico, uno de los atracadores con pistola en mano obligó al hijo de la mujer, un niño de 12 años, a que lo llevara hasta la puerta y le indicara cómo abrir el portón de la vivienda para escapar, según el informe periodístico.

“Como yo me resistí y comencé a gritar, me tiraron entre tres, me golpearon la cabeza y me metieron un cachazo”, dijo la mujer.

Qué robaron delincuentes en casa de Chía, Cundinamarca

Los delicuentes la golpearon brutalmente, se llevaron una caja fuerte con una alta suma de dinero, además de relojes de alta gama, pero lo más preocupante fue que se robaron a Marley, la mascota de la familia. En cámaras de seguridad quedó registrado el robo y la mujer quedó inquieta con lo que pudo escuchar.

“Había alguien dando las instrucciones porque uno de ellos decía: ‘son tres, ¿dónde está el tercero de sus hijos?’”, mencionó.

