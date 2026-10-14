Las marchas de este miércoles 14 de octubre tuvieron un momento de tensión en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde Jorge Barón Jr., hijo del presentador Jorge Barón, protagonizó un intercambio con manifestantes.

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Barón Jr. publicó un video en sus redes sociales en el que aseguró que fue “acorralado” en el congreso por parte de los manifestantes. “Nos arrojaron latas y botellas”, aseguró.

De otro lado, un periodista que cubría las manifestaciones aseguró que el joven habría llegado al lugar a provocar a los asistentes y a romper banderas relacionadas con el M-19. En otro video se observa un cruce verbal mientras algunas personas le reclamaban y le pedían que abandonara el sitio.

“Acá están echando a Jorge Barón Jr. de la movilización. Vino acá a provocar a la gente”, afirmó el periodista que cubría la protesta.

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“Yo no estaba provocando a nadie, me escupieron la cara, viejo”, manifestó Barón Jr. El hombre también negó otra de las acusaciones que aparecieron durante el intercambio.

Las imágenes difundidas muestran la discusión y las acusaciones planteadas durante el episodio. Mientras el periodista y algunos manifestantes señalaban una supuesta provocación, Barón Jr. rechazó ambas acusaciones y sostuvo que no estaba buscando generar enfrentamientos.

El episodio también tomó relevancia por un mensaje que Jorge Barón Jr. había publicado en X un día antes de las movilizaciones. El martes 13 de octubre escribió: “¡Mañana debemos apoyar a nuestra Policía Nacional! No podemos permitir que se desarrollen protestas con violencia y ataques a la ciudadanía. El derecho fundamental a la protesta según la jurisprudencia debe ser siempre pacífica”.

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