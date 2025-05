La Alcaldía de Bogotá estaría analizando la posibilidad de implementar un nuevo cobro de valorización por un monto cercano a los $2 billones de pesos, con el objetivo de financiar parcialmente la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, una de las obras de infraestructura más ambiciosas y esperadas en la capital en las últimas décadas, según Briceño

Durante una conversación con el programa ‘W Sin Carreta‘, los concejales Cristina Calderón y Daniel Briceño ofrecieron diferentes perspectivas sobre la propuesta de la Alcaldía.

Calderón señaló que la administración actual, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien ya habló de cuánto valdría el pasaje de ese medio de transporte, ha recibido 19 obras de valorización previamente cobradas que aún no han sido ejecutadas, además de otra obra que data del acuerdo de 1995, es decir, de hace más de 30 años.

“El alcalde Galán está poniendo la casa en orden. Si vemos que es posible, se hará, pero por el momento no hay una lista de obras o sitios donde se asegura que se hará este cobro”, afirmó Calderón.

Esto sugiere que la prioridad de la Alcaldía es garantizar eficiencia y transparencia en el manejo de las obras pendientes antes de comprometer nuevamente a los ciudadanos con un nuevo impuesto de valorización.

Por otro lado, el concejal Daniel Briceño fue más concreto al indicar que la administración sí estaría contemplando una valorización cercana a los 2 billones de pesos, dirigida a aproximadamente 446.811 predios, con el propósito específico de respaldar financieramente la primera línea del metro. Según Briceño, las estimaciones necesarias para esta iniciativa ya han sido realizadas por las entidades correspondientes.

Un punto clave que mencionó Briceño es que, pese a que el Distrito cuenta con un cupo de endeudamiento aprobado por 9.56 billones de pesos para proyectos de infraestructura, este presupuesto aún no ha sido ejecutado.

Estas declaraciones plantean dudas sobre las estrategias de financiamiento que se están considerando y sobre el momento en que se activarán para materializar obras clave como el metro.

La construcción de la primera línea del Metro es vista como crucial para mejorar la movilidad y aliviar el tráfico en Bogotá, beneficiando a millones de ciudadanos cada día. Sin embargo, cualquier decisión que implique un nuevo cobro por valorización requerirá una planificación rigurosa y una socialización clara con la ciudadanía, con el fin de asegurar la legitimidad y el respaldo público a esta medida de financiación.

El IDU confirmó a Pulzo que esta no es una medida que se esté proyectando o que haya sido orden del Distrito para esta dependencia.

“La valorización es un mecanismo que ha usado Bogotá por muchos años para financiar parte de sus proyectos. Hoy nosotros no tenemos una nueva Valorización pensada desde el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). El alcalde Carlos Fernando Galán nos ha dado una instrucción perentoria y es que esos 19 proyectos que encontramos efectivamente sean una realidad y hasta que los bogotanos no recuperen la confianza en las instituciones, no se está pensando en este mecanismo”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.