La inseguridad en Bogotá sigue acosando a los ciudadanos y cada día, la Policía recibe cientos de denuncias por casos de asaltos a personas, robos de vehículos, fleteos y hasta estafas.

(Vea también: Fleteo en Bogotá: delincuentes arrinconaron a la víctima, le robaron dinero y la golpearon)

Una mujer en Bogotá fue víctima de un violento fleteo el pasado viernes 30 de agosto, cuando un par de delincuentes que se movilizaban en una moto la abordaron con un arma de fuego para robarle una suma de dinero que, según ella, alcanzaba los 100 millones de pesos.

Según informó El Tiempo, la afectada manifestó que el dinero que le fue hurtado era prestado y estaba destinado a la compra de una maquinaria para su empresa.

La víctima había retirado el dinero en un centro comercial en el barrio Villa Mayor y tomó un taxi para dirigirse a su hogar. No obstante, los delincuentes la siguieron desde la entidad financiera y la abordaron en el barrio El Vergel, en la localidad de Los Mártires.

Los criminales la abordaron y la amenazaron con un arma, para obligarla a entregar la maleta donde llevaba el dinero.

“Sentimos que nos estaban persiguiendo, entonces solo nos bajamos del taxi cuando llegamos al barrio El Vergel. Antes de llegar al punto fui abordada por dos personas en una moto, los cuales me amenazaron con un arma y me dijeron que les entregara el bolso. Usaban palabras muy agresivas y decían que si no lo entregaba me mataban”, relató la víctima en una entrevista a CityTv.