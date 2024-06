Las redes sociales se llenaron de mensajes de solidaridad luego de que el concejal de Bogotá Julián Triana detallara que vivió la peor noche de su vida, al ser sorprendido por un grupo de delincuentes que lo abarcó en la madrugada del domingo 23 de junio en el barrio Modelia.

Y es que el sujeto, quien es cabildante por el partido Verde, se desplazaba en su vehículo junto a dos amigos cuando se le atravesó una motocicleta en la vía, lo que les obligó a detenerse en una zona residencial, con poca luz, del barrio en el que siempre vivió.

Inmediatamente llegó un auto deportivo negro, que se detuvo en un costado del vehículo y en el que salieron varios delincuentes. Uno de ellos le apuntó en la cabeza y otro, luego de que lo obligaran a que salir del vehículo, lo encañonó en el pecho.

“Hay uno que me apunta en la cabeza y otro en el pecho. Yo levanto las manos y les digo que se lleven todo lo que quieran, pero que no haga nada”, dijo el concejal a Caracol Radio.

Inmediatamente, los delincuentes le arrebataron sus documentos, su teléfono y lo amenazaron para que entregara el control del auto, pues, considera el cabildante, el grupo de ladrones se dedicaba exclusivamente al hurto de autos, y ese caso no iba a ser la excepción.

Pese a que Triana cedió ante las solicitudes de los delincuentes, uno de ellos, que estaba armado, lo agredió con el arma en la cabeza mientras otros intentaban encender el vehículo para culminar el robo. Tuvo que pasar un buen tiempo para que el concejal evidenciara que dicho impacto le había ocasionado una grave herida, que tuvo que ser tratada en un centro médico.

“Uno de los delincuentes preguntó por el control del carro, me agredió con la pistola en la cabeza y, tiempo después, me doy cuenta de que tengo el rostro ensangrentado y la ropa”, dijo Julián a la cadena radial.

Para Triana, la salvación de tan traumática anécdota fue un guardia del barrio quien, pese a estar solo y sin armas, llamó la atención para que acudieran las autoridades. El llamado del guardia fue el detonante de una ráfaga de disparos que propiciaron los delincuentes, pero ninguna persona resultó herida.

La presión del guardia, unida a el fracaso de los ladrones en el momento de encender el vehículo, condujo a que el grupo delincuencial optara por huir del lugar sin el carro, pero con los documentos personales y el teléfono del concejal.

Frente al tema surgieron dos teorías que Triana le contó a la emisora citada: por un lado, las autoridades consideran que los ladrones pudieron haberlos seguido desde el establecimiento de donde salieron y, por otro, que el grupo delincuencial se encontraba por el barrio esperando a que pasara alguna víctima.

Frente a la problemática, Triana, quien en su momento fue edil de Fontibón, dijo que Modelia es una de las zonas donde mayores hurtos a automóviles se presentan, y que el fin exclusivo del hurto era llevarse el automóvil.

“En ningún barrio de Bogotá se roban tantos carros como en Modelia. […] Iban por el carro. Los celulares se los roban para que uno no pueda actuar de manera inmediata, pero iban principalmente por el carro”, cerró el cabildante.

También se investiga si el robo pudo obedecer a motivos personales, pues a la única persona que le robaron las pertenencias fue a Triana, no obstante, también se cuenta con la hipótesis de que esto hubiera ocurrido por el afán de los delincuentes.

“Yo creí que no iba a volver a ver a mi mamá. el miedo más grande que tuve en el corazón lo tuve esa madrugada. Teniendo una moto al lado me puse absolutamente nervioso. […] es una emoción que no se va pronto y la trataré de manera correspondiente”, dijo el hombre.