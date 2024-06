El concejal Julián Triana publicó un video en sus redes sociales en el que relató que fue víctima de una banda de atracadores que lo golpearon y se llevaron varias de sus pertenencias en la madrugada del domingo 23 de junio.

El joven cabildante señaló que se movilizaba por las calles del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, en un vehículo particular junto a otras dos personas. En determinado momento, cinco ladrones aprovecharon que se detuvieron y los amenazaron con armas de fuego.

“Uno de ellos me apuntó a la cabeza con solo algunos centímetros de distancia dentro del carro y, una vez fuera, el otro me apuntó al pecho. Luego, con la misma pistola, me dio un golpe contundente en la cabeza”, contó Triana.

Los delincuentes se le llevaron la billetera y el celular. Sin embargo, iban por el vehículo, según contó. “Me gritaban con mucho odio que les pasara el control del carro para llevárselo”, recordó.

Por fortuna, el carro no les arrancó y no pudieron huir en él: “Cuando ya uno de ellos estaba sentado en el puesto del piloto y había cerrado la puerta, algo les salió mal. No pudieron arrancar el carro y mientras tanto el celador de esa cuadra (solo y desarmado) generó una alerta a la cual ellos respondieron con tres disparos”.

Robo a concejal de Bogotá; hubo disparos

El testimonio del concejal es realmente aterrador. Según explicó, cuando escuchó los disparos pensó que lo matarían y pasó los momentos más difíciles de su vida.

“Nos botamos al suelo, dos de nosotros heridos por los golpes que nos habían dado con la pistola. Pensé, como nunca antes, que iban a apagar todos mis sueños para siempre. Habré cerrado los ojos mientras lloraba y temblaba en el suelo. Los disparos alertaron a la gente y ellos se fueron con nuestras pertenencias, pero sin el carro que era lo que realmente querían”, comentó.

El cabildante fue al CAI Hayuelos para reportar lo ocurrido y luego se dirigió hacia el Hospital de Fontibón, donde le pusieron cuatro puntos en la cabeza.

“Nunca me habían apuntado con un arma de fuego. Nunca alguien había disparado una a tan solo centímetros de mí. Nunca había pensado que iba a morir y nunca antes sentí tanto miedo como ayer. Paradójicamente tampoco tanta alegría. Vernos después vivos y juntos fue un recordatorio hermoso de que la vida es un ratito nada más”, expresó Triana en su cuenta de X.

El concejal agradeció señaló que pondrá la respectivas denuncias y cerró con unas palabras que dejan en evidencia el golpe anímico por lo ocurrido: “Seguiré llorando por la angustia que todavía siento y también por la tristeza que me genera que mientras unos trabajamos con el corazón por nuestra ciudad, otros viven de hacer el mal y de arruinar la tranquilidad de las familias que esperan por nosotros en casa. Ojalá se haga justicia”.