La Fiscalía General de la Nación se pronunció a través de comunicado sobre la filtración de audios sobre un aparente plan para atentar contra Carlos Fernando Galán, el actual alcalde de Bogotá.

“Se me cayó el sicario de Bogotá, el que mandé a matar al alcalde de Bogotá… se me cayó en Bosa, tiene 13 años, entonces, para que me ayude a sacarlo”, se escucha en la grabación.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre presunto atentado contra Carlos Fernando Galán?

Ante el revuelo causado por una llamada interceptada, el ente investigativo aclaró que en la conversación participan dos “presuntos expendedores de drogas en Bucaramanga”.

Según informó W Radio, se trata de un caso aislado del atentado contra el precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, aunque la llamada fue interceptada dos días después del ataque. Los sujetos se habrían hecho comentarios sobre el suceso en la llamada, pero a manera de broma.

Además, se investigan algunos detalles que dejan dudas sobre la existencia de una amenaza real contra el alcalde de Bogotá. Sin embargo, la Fiscalía confirmó que, aunque es cierto que ambos interlocutores bromean sobre el caso Uribe, no hay ninguna conexión con los hechos ocurridos en la capital del país.

¿Qué dijo Carlos Fernando Galán sobre presunto atentado en su contra?

Carlos Fernando Galán se pronunció este martes 22 de julio luego de la difusión de unos audios que mencionan un supuesto plan para atentar contra su vida. El alcalde de Bogotá indicó que ya había sido informado de estas amenazas semanas antes de que se hicieran públicas.

Según explicó, las autoridades le notificaron sobre el posible riesgo luego de interceptar la mencionada conversación. Desde entonces, señaló Galán, ha mantenido una comunicación permanente con la Fiscalía y la Policía para implementar las medidas necesarias que garanticen su seguridad.

“Conocía esa información hace varias semanas, me fue presentada por la Fiscalía y la Policía… son ellos los encargados de evaluarla y determinar el sustento que tiene esa información y las medidas que se requieran. Confío en las investigaciones y estoy en contacto permanente con la Fiscalía y la Policía”, aseguró Galán en un video que subió a sus redes sociales.

