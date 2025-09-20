En Bogotá, la cotidianidad suele traer sorpresas, pero pocas como la que se hizo viral en las últimas horas en redes sociales. Un joven grabó lo que describió como “el apartamento más caleto”, ubicado nada menos que en la rotonda de la calle Sexta con carrera Décima, a escasos metros de una estación de Transmilenio.

El video, compartido a través de la cuenta de TikTok @kmuspro, ha llamado la atención de miles de internautas por la inusual escena que muestra.

En las imágenes, el joven se acerca a una grieta al pie de un puente vehicular y, con tono curioso, señala: “Vea ese hueco”. Lo que parecía un espacio sin importancia resultó ser un improvisado refugio que funcionaba como vivienda subterránea en pleno corazón de la capital.

Al asomarse, el joven descubrió un espacio sorprendentemente amplio. Sin embargo, lo que parecía una simple exploración urbana tomó un giro inesperado cuando se dio cuenta de que el lugar estaba ocupado por al menos dos personas.

Uno de los habitantes reaccionó con rapidez y le advirtió: “Acá no puede entrar, socio”. Otro reforzó la advertencia pidiéndole que se retirara: “Salga, salga”, al tiempo que lanzaba algunos objetos para obligarlo a abandonar el sitio.

La reacción evidenció que no se trataba de un hallazgo vacío, sino de un lugar que ha sido convertido en refugio improvisado por habitantes de calle, al parecer, para el consumo de sustancias.

El clip rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. Algunos usuarios señalaron la situación como una muestra del abandono estatal y la crisis social que se vive en la capital.

“En Bogotá todo es posible”, comentó un internauta. Otro agregó: “No es un caleto, es la dura realidad de quienes no tienen dónde vivir”.

También hubo quienes expresaron temor por la seguridad en esa zona, conocida por ser un punto de constante presencia de habitantes de calle y consumo de drogas.

