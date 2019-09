Claver-Carone, que luego del rearme de desertores de la paz como ‘Iván Márquez’, ‘Jesús Santrich’ y ‘el Paisa’ y las amenazas de Nicolás Maduro contra Colombia viajó a Bogotá, dijo, en entrevista con Noticias Caracol, que las fuerzas militares de Venezuela “no tienen capacidad” para generar una verdadera intimidación, y que lo que quiere el dictador venezolano es buscar “distracciones” pues está llegando el final de su mandato.

“Los dictadores siempre, hacia su final, buscan distracciones y buscan generar conflictos. […]Nicolás Maduro, propiamente, sabe que las Fuerzas Armadas venezolanas no tienen la capacidad para ser una amenaza real. En ese sentido, lo que es una amenaza para las Fuerzas Armadas de Venezuela son las alianzas que está creando Nicolás Maduro con los grupos narcotraficantes, con los grupos terroristas”, dijo el asesor de la Casa Blanca.

De igual manera, el alto funcionario manifestó en el noticiero que no cree que haya un general en Venezuela que no entienda que “comenzar un conflicto, sea con Colombia o cualquier otro país en la región, sería, francamente, un tema existencial para ellos y que no terminaría bien”.

No obstante, Claver-Carone recalcó que Estados Unidos seguirá colaborando con Colombia, y que será su aliado en caso de que el país sufra un ataque de las fuerzas militares de Nicolás Maduro.

“Estados Unidos seguirá completamente respaldando al gobierno democrático de Colombia en su lucha contra los narcoterroristas y contra regímenes que apoyan a los narcoterroristas, como Nicolás Maduro. Eso sin duda”, aseguró.

Y es que para el asesor del presidente Trump, el dictador venezolano no debería “dormir tranquilo” pues, según le dijo al noticiero, personas cercanas al mandatario, que dicen ser fieles al régimen, “están buscando una salida”.

“[…] Ustedes se sorprenderían de las personas con las que ha habido ciertos contactos. Todo el mundo está buscando una salida porque todo el mundo sabe que no solamente Nicolás Maduro es un incompetente, sino que él, manteniendo y recibiendo algún tipo de poder, es insostenible”.

Sin embargo, no respondió concretamente si Diosdado Cabello es uno de esos que quiere alejarse de Maduro, aunque dio tampoco lo negó.

Finalmente, el alto funcionario se refirió al rearme de los desertores de la paz y dijo que esos que decidieron retomar las armas solo son terroristas que se disfrazaron de “pacíficos”, y aseguró que Estados Unidos quisiera que personas encausadas, “como ‘Iván Márquez'”, sean extraditadas a Estados Unidos.