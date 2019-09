Sánchez fue invitado por Noticias Caracol para hablar de la tensión que hoy se apodera de la frontera, a propósito de las amenazas que lanzó el presidente Nicolás Maduro sobre desplegar tropas y misiles hacia zonas limítrofes con Colombia.

Lo primero que aclaró el politólogo fue que el anuncio de Maduro es un mensaje de advertencia para Colombia ante el temor de una invasión por orden del presidente de EE. UU., Donald Trump, pues el jefe del régimen venezolano cree que como ambos países son socios estratégicos las tropas norteamericanas podrían atacar por esta frontera.

Fue por eso que Sánchez se refirió al poderío militar que ostentan las fuerzas armadas venezolanas, y dijo que mientras Colombia cuenta con unos 445.000 hombres, el del vecino país tiene 115.000 efectivos. Eso sí, el profesor explicó que en reservas Venezuela lleva una gran ventaja.

Sánchez también advirtió en el noticiero que Venezuela tiene un armamento “muy sofisticado”, misiles antiaéreos y aviones de caza (sukhoi) “muy modernos”, mientras que los 24 kfir que tiene Colombia “son reacomodados, tienen ya muchos años”.

Además, dijo, “ellos tienen 92 tanques y nosotros no tenemos tanques, tenemos vehículos blindados. Ellos también tienen misiles, nosotros no. Nosotros tenemos muchos más helicópteros que ellos”.

Pero el catedrático resalta que aunque en el papel Venezuela sea más poderosa militarmente, tiene dos grandes desventajas en el terreno, una de ellas “la composición” de su ejército:

“Da la casualidad que Venezuela tiene más de dos mil generales. Una cosa totalmente absurda, tiene más generales que la OTAN junta. Lo que pasa con estos generales es que están administrando empresas, están en la administración pública. Es decir, no son generales activos que estén en situación de mandar a nadie. Ese ejército no es muy operativo que digamos, o no tan operativo como el nuestro”.