Un Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, envió a prisión a Sergio Manuel Cabarcas Contreras, por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima quien es la pareja sentimental del procesado instauró la denuncia por presuntos continuos maltratos físicos, psicológicos y verbales durante cuatro años.

Uno de los hechos sucedió el 31 de diciembre del 2022, cuando se encontraban en la finca Los Corazones, zona rural de Valledupar (Cesar), en medio de una discusión Cabarcas Contreras presuntamente golpeó a la mujer en diferentes partes del cuerpo, quien logró salir del lugar tras ser auxiliada por varios vecinos.

Aseguró la mujer, que, en varias ocasiones, el agresor, arrojaba su comida a los animales domésticos que tenían, bajo el argumento que no la merecía. Asimismo la más reciente agresión se habría registrado el pasado 2 de abril, cuando el hombre, intentó asfixiarla en momentos que se encontraba durmiendo en una hamaca, y le habría asegurado que “si no era para mí, no era para nadie”.

De igual forma se conoció, que en la misma fecha el hoy imputado utilizando un arma de fuego habría llegado donde una familiar de la víctima asegurando que acabaría con su vida.

La captura del implicado estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional el pasado 20 de abril en sector de la capital del Cesar.