green

Ávila pide la salida de Carlos Holmes Trujillo basado en un video que fue divulgado por el colectivo Temblores ONG, que evidencia la forma en que algunos uniformados de la Policía reaccionaron ante los disturbios en Bogotá.

En su texto de opinión publicado en Semana, Ávila recriminó a los policías por tirar “a matar” en contra de los manifestantes que tenían piedras y palos. “Los cogieron a mansalva, literalmente, apuntaron a sus cuerpos”, acotó.

El investigador asegura que las imágenes evidenciaron que “alguien” ordenó el uso de armas de fuego contra la población civil y que todo lo concerniente a esa respuesta “fue coordinado”.

Y es que el video muestra cómo 2 policías salen corriendo directamente hacía los manifestantes, se detienen a una distancia prudente y desde allí disparan en repetidas ocasiones.

Las personas que los grabaron quedaron bastante alteradas ante la reacción de los uniformados. De hecho, les gritan para que se detengan y les dicen que no pueden disparar contra civiles.

Ante la evidencia, Ariel Ávila apuntó al Gobierno Nacional —en especial, al Ministerio de Defensa—pues, para él, los policías “no estaban disparando a ciegas”.

Aseguró que tales hechos no son propios de una democracia y dijo que no comprende cómo es que el ministro Carlos Holmes Trujillo no ha renunciado a esa cartera.

A propósito de Holmes Trujillo, recientemente señaló que la institución puede abrir fuego a discreción en 5 casos y dijo que la conducta de la Policía ante los desmanes por la muerte de Javier Ordóñez estaba basada en la ley.

Además, durante su intervención en el Congreso de la República, el funcionario criticó que muchos ciudadanos se hubieran preguntado quién dio la orden de disparar.

Ante este escenario, el texto de Ávila pone de relieve 2 situaciones que podrían caldear aún más los ánimos en el país, bastante agitados ya por cuenta de los casos de abuso de autoridad.

La primera es la reciente aparición de Iván Duque junto a varios agentes de Policía. El primer mandatario se mostró con indumentaria oficial en muestra de apoyo a los uniformados.

Duque llegó de manera sorpresiva a tres CAI ubicados en Kennedy, Castilla y Las Ferias para saludar a los agentes. Según Ávila, esto da “la sensación de impunidad” y de que, pese a los abusos, a los uniformados “se les perdona todo”.

Además, recordó que el país se prepara para más protestas y se preguntó si habrá más violencia y represión policial por parte de los agentes del orden.

Este es el video con las imágenes de los policías disparando, que Semana publicó en sus redes sociales: