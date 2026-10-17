Un contundente e integral despliegue gubernamental fue anunciado este sábado en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina bajo el liderazgo del presidente de la República, Abelardo De La Espriella. En el marco de la estrategia institucional ‘El milagro de las regiones’, el jefe de Estado encabezó una jornada de trabajo con un paquete de inversiones presupuestales que supera los 115.000 millones de pesos, destinados a transformar la infraestructura, la atención en salud y el orden público en las islas.

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Uno de los anuncios de mayor trascendencia operativa se dio en el sector salud, donde la Superintendencia Nacional de Salud asumió de manera inmediata el control administrativo total del Hospital Departamental de San Andrés. La medida busca intervenir de urgencia a más de 4.900 pacientes que registraban procedimientos quirúrgicos o consultas especializadas pendientes, mientras se avanza en un 35 % del abastecimiento de insumos médicos. De igual forma, el Ejecutivo proyectó la edificación de dos nuevos centros asistenciales de alta complejidad tanto para San Andrés como para Providencia.

En el renglón de infraestructura vial y portuaria, el presidente confirmó que el próximo 30 de octubre entrará en funcionamiento la nueva torre de control del aeropuerto de San Andrés, proyecto que contó con un presupuesto de 17.800 millones de pesos, al tiempo que se destinaron 10.100 millones de pesos para avanzar en la torre de control de Providencia. Para potenciar el flujo turístico, que alcanza los 2,5 millones de visitantes al año, el mandatario indicó que se buscará un operador privado que asuma la modernización integral de la terminal aérea sanandresana.

Finalmente, tras la realización de un consejo de seguridad por la preocupante cifra de 24 homicidios en la región durante el primer semestre, De La Espriella ordenó una ofensiva militar y policial con el incremento del pie de fuerza y tecnología de videovigilancia. El plan de choque estará enfocado en desmantelar las redes de microtráfico, extorsión, narcotráfico y cobros ilegales bajo la modalidad de ‘gota a gota’. “¡Pero a los bandidos que tienen azotadas nuestras islas, se les acabó la fiesta! Los vamos a perseguir con toda la fuerza de la ley”, sentenció el mandatario, quien se comprometió a regresar en un mes a supervisar los avances.

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.