Los residentes del corregimiento de Pueblo Viejo, del municipio de La Estrella en el sur del Aburrá, en Antioquia, anunciaron que mañana miércoles 8 de febrero realizarán un plantón para denunciar que pese al paso de los meses, la situación con la modernización del acueducto veredal que surte a casi 35.000 habitantes sigue sin solucionarse.

Según los organizadores de la concentración –que tendrá lugar desde las 8:00 a. m., en la vía vieja a Caldas a la altura del estadero El Ciclista y el acceso a Pueblo Viejo–, es poco lo que ha cambiado desde agosto de 2022 cuando EL COLOMBIANO reportó las irregularidades que circundaban el proyecto civil más importante de este municipio (que apenas tenía menos del 6 % ejecutado) y cuyo costo asciende a $ 90.000 millones de los cuales ya se han anticipado cerca de $ 26.000 millones.

De hecho, denunciaron que en todo este tiempo a sus casas sigue llegando por los grifos agua pantanosa y no potable. “Las obras no avanzan y lo único que ha habido son reuniones en las que la Alcaldía nos dice que la plata no está perdida, que los anticipos fueron devueltos a la Fiducia Central, pero de eso no nos han mostrado soportes”, añadió uno de los organizadores.

Otro organizador indicó que en estos seis meses la administración local ha indicado que los problemas en las obras se escapan a su potestad y que esta recaería en el Ministerio de Vivienda. “En todo este tiempo nada ha cambiado, la alcaldía insiste en que todo depende del Ministerio de Vivienda para destrabar las obras”, aseguró.

Otro asunto que anunciaron los organizadores como motivo para la movilización ciudadana es que se habría hecho una contratación de $200 millones invertidos desde la administración en abogados e ingenieros para la reestructuración del proyecto y así “destrabarlo” para que el Ministerio le dé luz verde. Pero hasta ahora no se ha sabido si esto ha surtido efecto.

Los manifestantes anunciaron que luego de la concentración harán una marcha hasta el Palacio Municipal de La Estrella donde esperan ser escuchados por el alcalde para buscar soluciones de fondo a la problemática que los aqueja.