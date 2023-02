Cientos de residentes de Marsella convocaron una nueva protesta contra la construcción de un colegio público en un predio denominado La Paz, al que consideran un bien de interés de la comunidad, que ha servido como parque del sector por más de 20 años.

La idea de la administración distrital es construir el colegio Ferrol La Paz para beneficiar a 1.600 estudiantes, pero los habitantes del barrio señalan que la obra “obedece a intereses económicos”, según El Tiempo.

Los residentes de Marsella apelan a que esa institución educativa quedaría a menos de cinco minutos de otro colegio y que, al estar cerca de un caño, podría representar un riesgo para los menores.

Este siete de febrero, los residentes del sector salieron a las calles para expresar su rechazo a la obra, la cual incluiría tala de árboles y afectación a las zonas verdes.

“Defiendo el derecho de mi comunidad. Me declaro en huelga de hambre. De acá solo me sacan muerta porque no voy a permitir que talen estos árboles”, explicó una de las manifestantes.