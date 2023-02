La controversia que desató el borrador de un proyecto de ley que buscaría sacar del mercado a las aplicaciones de transporte como Uber, Didi, Cabify, entre otras, terminó con una ola de protestas que se extendió durante toda la noche de este lunes.

Por tal motivo, este martes el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aseguró en W Radio que se habilitará una mesa de diálogo y dejó claro que no se va a prohibir el sistema que ha venido siendo utilizado por diferentes ciudadanos.

“No vamos a radicar un proyecto de ley en el Congreso mientras no tengamos una fórmula de concepción, este es un tema que da muchos dolores de cabeza […]. No vamos a prohibir los sistemas de transporte que han venido supliendo lo que el estado no da, no vamos a prohibir las plataformas”, dijo en la emisora.

Hugo Ospina amenaza con tomarse aeropuertos en protestas

Ante el anuncio del ministro de Transporte, Hugo Ospina, vocero del gremio de los taxistas, expresó su molestia por la operación de las aplicaciones informales y lanzó dura advertencia al Gobierno en caso de que no se regulen.

“Nosotros vamos a dar el todo por el todo y si este Gobierno o algún otro llega a decirnos que van a probar los vehículos particulares viejos para prestar el servicio [de transporte], nosotros vamos a movilizarnos por todo el país, tomándonos los aeropuertos y botando los carros en las vías. Que se los lleven para los patios porque estamos al borde de la quiebra”, dijo el líder de los taxistas en entrevista con Noticias RCN.

De acuerdo con su postura, el Estado los está afectando en la prestación de un servicio público esencial, ya que la operación de informales les quita opciones de trabajo.

“En los últimos dos años, taxistas perdieron sus casas y sus taxis porque acá nadie quiere controlar el transporte informal. Por qué no miran qué nos está pasando en el país […]. Estoy viendo frustradas todas mis aspiraciones y anhelos que tenía en mi taxi porque ahora cualquiera coge un carro particular y presta el servicio”, aseguró Ospina en el noticiero.

Por último, reiteró la intención de tomarse importantes vías del país, sin importar que se lleguen a afectar las operaciones aéreas a nivel nacional.