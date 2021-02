Las palabras del exparlamentario del Partido Liberal impactaron este martes, después de que el Gobierno anunciara que asignaría al Amazonas solo 54 de las primeras 50.000 dosis que llegaron al país.

“Nos encontramos en la peor situación de la historia; peor que en 1930, conflicto colombo peruano. ¿Cómo es posible que no existamos para el mundo? ¿Cómo es posible que nos cierren la única vía de comunicación, que es el aeropuerto Vásquez Cobo de Leticia? Que abandonen a estos colombianos, tirados al olvido; que nos tengan como los leprosos del país; que nos tengan como las personas que no existimos en esta región; que no hagamos parte de un plan de vacunación en este momento”, expresó, con evidente enfado.