Y es que López se mostraba sorprendida porque, teniendo las vacunas en Bogotá, solamente pudiera comenzar a aplicarlas hasta el próximo jueves, por orden del Gobierno Nacional.

Su queja fue respondida por Ruiz en lo que parecía otro round en la tirante relación del Gobierno Distrital con el Gobierno Nacional. “Esta será una maratón, no los 100 metros planos“, le respondió.

Poco después, sin que la discusión se hubiera enfriado en las redes, López anunció que “Bogotá con gusto cede parte de su asignación para que se cubra más personal de salud allá [en Amazonas]“, después de que el gobernador de ese departamento lamentara la poca asignación que le tocó.

Minutos después, la alcaldesa subió un video en el que se expresaba de forma muy distinta sobre al orden que le tocó a Bogotá en el plan de vacunación y decía que había aclarado las cosas con Ruiz:

Asimismo, detalló que esperará la autorización del Ministerio para que Bogotá cubra las vacunas faltantes para cubrir al personal del Amazonas, que solo recibirá 54 dosis para 330 personas.

Este fue el video en el que la mandataria cambió el tono:

En redes sociales las opiniones fueron diversas sobre la decisión. Una mayoría le agradeció:

También le pidieron algunas en otros departamentos:

Pero no a todos pareció gustarles el gesto de solidaridad con el departamento del sur del país. Unos le criticaron su repentino cambio de tono, otros se quejaron por estar “regalando lo que no es suyo” e incluso le dijeron que su solidaridad era “selectiva”:

No ceda lo que no es suyo. Bogotá y los bogotanos, no somos suyos. A propósito, ¿ya leyó el plan nacional de vacunación? No parece

