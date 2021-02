El pasado domingo la Nasa publicó en su página web la magnífica imagen capturada desde la Estación Espacial Internacional (EEI) en la que se ven “ríos de oro” en el estado de Madre de Dios, ubicado en la Amazonía peruana.

Según explicó la agencia del gobierno de EE. UU., la fotografía fue tomada por un astronauta, miembro de la Expedición 64 y en esta se ven pozos de prospección de oro, brillando por el reflejo de la luz del sol.

La agencia recuerda que Perú es el sexto productor de oro en el mundo y que el estado de Madre de Dios cuenta con una de las industrias mineras de oro independientes más grandes en el planeta.

Sin embargo, aunque da trabajo, aseguran que la minería es la principal causa de la deforestación en esa región, además de que puede causar contaminación de mercurio en el proceso de la extracción del oro.

Por último, la Nasa detalló que la foto, que se comparte profusamente en redes, fue capturada el pasado 24 de diciembre de 2020 con una cámara digital Nikon D5 que utiliza una lente de 400 milímetros.

Gold mining pits line some rivers in Peru and cut into the rainforest. https://t.co/I1PSA0T4t6 pic.twitter.com/6qJdjGyM7Y

— NASA Earth (@NASAEarth) February 8, 2021