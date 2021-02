Con base en esto, este domingo se conocieron más datos sobre los montos que habría pagado el exabogado del líder del Centro Democrático a testigos. Por ejemplo, familiares del exparamilitar Carlos E. Vélez afirman que recibieron 40 millones por parte de Diego Cadena.

Pese a esto, el abogado de Álvaro Uribe ha dicho en varios momentos que dichos pagos solo se hicieron como ayudas humanitarias, y no como dádivas para intentar manipular testigos y que enlodaran en el proceso al senador Iván Cepeda.

De acuerdo con El Espectador, además de los 40 millones de pesos, se pagaron unas recargas para celular y otros montos más.

Seguido, describe que Diego Cadena le realizó descargas de 50.000 pesos a un celular que él tenía con Vélez, y que fue el mismo alias ‘Víctor’ quien le explicó cómo recibir dinero de uno de los abogados de Álvaro Uribe.

Uno de los pagos que le habría hecho Cadena a la familia Vélez se habría dado en marzo de 2019 por un monto de 10 millones de pesos. El encargado de entregar la plata sería un tercero, cuya identificación no se conoce aún.

Otro dinero lo habría recibido Carlos Fernando Vélez, hijo de ‘Víctor’, que asegura que la entrega la hizo el exabogado de su padre Samuel Sánchez Cañón.

“El señor Samuel (Sánchez Cañón) me iba a consignar $5 millones y no tenía una cuenta en ningún banco para que me consignaran, entonces le pedí el favor a un amigo”, le dijo el hijo de Vélez al ente acusador, cita ese mismo medio.