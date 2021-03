green

Este viernes se conoció que la Fiscalía pidió cerrar el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien era investigado por la manipulación de testigos, hecho por el que llegó a tener prisión domiciliaria.

Luego del anuncio que hizo el ente investigador, Jaime Granados, el abogado del exsenador, habló en RCN Radio donde fue claro en afirmar que “aspirábamos que eso sucediera teniendo en cuenta el conocimiento del materia probatorio”.

No obstante, el jurista señaló que “la última palabra no es ahora, sino en la audiencia pública” que aún no tiene fecha porque falta hacer la diligencia con que puede llegar a tardar varios días.

“Nuestra aspiración es que todo fluya hacia la verdad y poner fin a este calvario que, a nuestro juicio, ha sido una clásica persecución política y llegó a extremos que no deben volver a ocurrir”, añadió Granados.

En el anuncio de la Fiscalía hay un llamado para que la ciudadanía se vincule a la audiencia pública y, al respecto, el abogado de Uribe señaló que “las audiencias ahora tienen mayor difusión porque son virtuales, entonces, lo que hace este ente investigador es que invita a que el que quiera se vincule y así las personas, sin intermediarios, podrán darse cuenta de los elementos probatorios”, razón por la que parecen estar de acuerdo con esta invitación.

También fue preguntado por Juan Guillermo Monsalve, uno de los hombres claves en este proceso, de quien dijo que “es algo absurdo que la defensa no tuvo la oportunidad de interrogarlo y fue utilizado como testigo estrella para encarcelar al exsenador Álvaro Uribe Vélez, eso es algo aberrante. Durante cinco meses no lo conocimos y cuando lo hicimos, durante año y medio no lo pudimos confrontar”.

En esa misma vía hubo una crítica de Jaime Lombana en una entrevista con Noticias Caracol, en la que señaló que “la Corte Suprema no permitió interrogar al señor Monsalve ni al señor Tuso Sierra. La Corte solo filtraban lo que les interesaba, ahora las mismas pruebas son públicas”.

Y, atacando a esta alta corte, fue mucha más vehemente en expresar que ellos “interceptaron las conversaciones con sus abogados y con periodistas, pero en sus llamadas no hay ni una sola palabra que indique una conducta jurídica o ilegal” añadiendo que le “parece lamentable que se intercepte a cualquier ciudadano y se utilicen para tomar una decisión judicial”.

Lo que viene para Álvaro Uribe Vélez

Según Jaime Granados, el procedimiento para poder desarrollar el debido proceso será el siguiente: