green

La frase la mencionó el expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de que el magistrado César Reyes indagara por su relación con el abogado Diego Cadena y por una carta que el penalista redactó “de su puño y letra” en nombre del exparamilitar Carlos Enrique Vélez (en julio de 2017). Además, Reyes le preguntó si para ese momento “Cadena ya estaba bajo las instrucciones suyas de carácter verbal”.

“Antes o después de la carta, él lo que me dice es lo siguiente: ‘Un abogado amigo —y estoy citando al doctor Cadena— me informa que hay un recluso que se llama Carlos Enrique Vélez que tiene información relevante’”, comenzó explicando Uribe, según reza en el expediente que publicó la periodista Vicky Dávila en Semana.

El expresidente mencionó, sobre ese tema, que así como Hamilton Mosquera se le “arrimó” en Pacho, Cundinamarca, a darle “una información”, y que ese mismo sábado él llamó a su asistente “para que le comunicara de inmediato” al abogado Jaime Granados y “lo hiciera saber a la Corte”, de la misma manera él le avisó a Cadena que esa información de Vélez le parecía “muy grave”.

“¿Sabe cuándo me llamó más la atención lo de Vélez?, honorable magistrado, un día que me llama el doctor Cadena y me dice que Vélez está diciendo, no sé si a él o a un tercero, que lo había visitado una magistrada auxiliar, cosa que me extrañó bastante a mí. Ya estaba la interceptación de lo que yo habló con Cadena”, expresó.

En ese punto de la declaración, el expresidente hizo una salvedad en cuanto a que tenía “prevenciones por unas dificultades con un sector de la Corte”, y que por eso se “preocupó mucho” ese día. “El sábado, estos apuros, ¿qué estarán penando?”, dijo.

La preocupación, según el declarante, también surgió debido a versiones que se manejaban en Bogotá y que indicaban “que la Corte va a indagar a Uribe”, y porque se hablaba de que el magistrado José Luis Barceló le había dicho “a Julio Sánchez Cristo y a Néstor Morales” lo de la investigación. También, por un trino que puso el entonces candidato Germán Vargas Lleras en donde hablaba de que “quienes pasarán a segunda vuelta por lo que va a ocurrir en Colombia son él y el doctor (Gustavo) Petro”.

Entonces, continuó Uribe, “todo lo que se decía era que me ponían preso a mí, yo llevo muchos años con una prevención, y ese día que Cadena me llama pues, como dijeran las señoras, se me pusieron los nervios de punta. Dije, es sábado y esta diligencia, ¿qué estará pasando?”.

Fue ahí cuando el magistrado Reyes le preguntó si él tenía conocimiento de que la Fiscalía ya estaba investigando a Cadena por presunta suplantación o simulación, y la respuesta fue que se enteró de que lo estaban investigando justamente porque en el auto con el que la Corte lo cita a indagatoria “compulsan esas copias” contra el penalista. Eso sí, Uribe dejó claro que no tenía conocimiento de la visita de la magistrada auxiliar.

“A mí me llamó Cadena alarmado, y yo me alarmé, y después me dijo que todo parece indicar que eso fue mentira de este señor”, finalizó el exsenador, y luego procedió a hablar del principal testigo en su contra Juan Guillermo Monsalve, del que dijo su familia trabajó en la Hacienda Guacharacas pero que solo conoció por el proceso en su contra.

A continuación, el audio completo de la indagatoria y la parte en donde habla de la carta y del abogado Cadena (desde 1:45:00).