Este viernes, el ministerio de Salud anunció que los colombianos mayores de 16 años con alguna de 27 comorbilidades podrán vacunarse este fin de semana sin necesidad de cita previa, ya que hacen parte de la población priorizada dentro de la etapa 3 del plan de vacunación. (Vea también: Nuevas comorbilidades fueron incluidas en plan de vacunación; si tiene alguna, pida cita)

Sin embargo, desde la Alcaldía de Bogotá aclararon que esas personas deben cumplir un requisito fundamental para que en realidad puedan recibir la primera dosis de la inmunización: que aparezcan priorizadas en el portal Mi Vacuna, ya que esta es la única forma de confirmar que efectivamente padecen alguna de las 27 comorbilidades.

Es por eso que, antes de acudir a un puesto de vacunación en la capital del país, las personas que consideran que aplican para esta etapa 3 porque padecen alguna enfermedad deberían revisar antes si se encuentran correctamente priorizadas en el portal ‘Mi Vacuna’. En caso de no estarlo, simplemente perderán su tiempo y no serán vacunados.

“Las personas tienen que aparecer en Mi Vacuna. Quiero hacer esa claridad, porque ante los anuncios del ministro es muy probable que las personas digan: ‘Ah, no, este fin de semana ya me puedo vacunar sin cita’. Les ruego que previamente se busquen en Mi Vacuna. Si no ha sido subido su caso en particular, no le vamos a poder vacunar. Nosotros queremos vacunar a todas las personas, no faltaba más”, señaló Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá.

Para consultar si está correctamente priorizado en Mi Vacuna, solo es necesario ingresar su documento de identidad en la página web. En caso de no estarlo, deberá realizar en el mismo portal el proceso de solicitud de priorización.

Son 27 las comorbilidades que el Gobierno priorizó para esta etapa 3 y a continuación presentamos el listado completo:

1. Enfermedades hipertensivas

2. Diabetes

3. Insuficiencia renal

4. VIH

5. Cáncer

6. Tuberculosis

7. EPOC

8. Asma

9. Obesidad grado 1, 2 y 3 (índice de masa corporal superior a 30)

10. En lista de espera de trasplante de órganos vitales

11. Postrasplante de órganos vitales.

12. Enfermedad isquémica aguda del corazón

13. Insuficiencia cardíaca

14. Arritmias cardíacas

15. Enfermedad cerebrovascular

16. Desórdenes neurológicos

17. Síndrome de Down

18. Inmunodeficiencia primaria

19. Esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes

20. Autismo

21. Trastorno bipolar

22. Discapacidad intelectual y otros trastornos mentales debidos a lesión o disfunción cerebral o a enfermedad somática

23. Fibrosis quística

24. Artritis reumatoide

25. Lupus eritematoso sistémico

26. Espondilitis anquilosante

27. Vasculitis