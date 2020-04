El mandatario de Cartagena habló en Blu Radio sobre los insultos que les lanzó a los concejales en un debate virtual, y señaló que no debió utilizar “palabras soeces” para defenderse de los ataques que según él le hicieron, pero no iba a permitir que lo irrespetaran y, por lo tanto, de lo único que se arrepiente es de haber usado un lenguaje vulgar.

“Me trataron de incompetente, me trataron de inepto a mí y a todos mis funcionarios. Ellos [los concejales] me buscaron. Entonces, digo nuevamente, me disculpo con la ciudadanía por haber utilizado esas palabras soeces, pero yo con ellos no me voy a disculpar. Ellos me provocaron. Cuando yo me estaba despachando contra ellos, me apagaron el micrófono y eso me voló la piedra”, manifestó Dau.