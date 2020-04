green

La mujer, según video que se difundió en Twitter, argumentaba que había salido de su trabajo, en el hospital Simón Bolívar, y que como iba en su carro aprovechó el trayecto de regreso a la casa para comprar algunos productos que sus padres necesitaban.

No obstante, el patrullero le aseguraba que estaba violando la orden de cuarentena por salir en su carro particular a hacer mercado.

Luego de que el video se viralizara y causará indignación entre la gente, el subcomandante de Policía de Bogotá, coronel Javier Torres, grabó un video para ofrecer disculpas a la profesional y para reiterar el compromiso de “trabajar hombro a hombro” con el personal de la salud.

“Al parecer, uno de nuestros funcionarios de Policía se excedió en la aplicación del decreto 457, explicó el oficial, que terminó dándole la razón al argumento de la médica.

Por eso, el coronel Torres advirtió que en este caso el error fue del patrullero, y que por eso “se tomarán los correctivos de manera inmediata para evitar que sucedan nuevamente estos hechos”.

Frente a los hechos ocurridos en la localidad de Usaquén el día de ayer con una profesional de la salud, nos permitimos reiterar toda nuestra admiración, respeto y agradecimiento a todos ellos, quienes enfrentan de primera mano esta pandemia por el bienestar de todos. pic.twitter.com/QHItzCRrQE — BG. Óscar Antonio Gómez Heredia (@PoliciaBogota) April 5, 2020

Blu Radio dio a conocer que la mujer en mención es la doctora Luz Astrid Celis, y que según contó en la emisora el comparendo no le fue impuesto al final.

“Me gustaría aclarar que se trató de una mala interpretación del decreto 457, en el que viví momentos de angustia y estrés. Finalmente, me dejaron ir y no me pusieron un comparendo”, dijo Celis, según palabras que citó la emisora.

La mujer aprovechó este caso para hacer un llamado a la Policía a que no se vuelvan a repetir estos casos, y aclaró que ella solo envió el video de la denuncia a un grupo privado y que alguien de allí lo hizo público.

Un colega médico me envía el siguiente video. Esto le ocurrio a la Dra. Celis, jefe de la Unidad Neonatal del Hospital Simon Bolivar. Multada por mercar para sus padres, yendo del trabajo a la casa ¿más aplausos?@MinSaludCol@ClaudiaLopez @PoliciaColombia pic.twitter.com/IsJ22yr8p5 — Víctor De CurreaLugo (@DeCurreaLugo) April 5, 2020

