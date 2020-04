El presunto procedimiento irregular por parte de los policías contra la jefe de la Unidad Neonatal de ese centro médico quedó registrado en un video que ella misma compartió con sus colegas, que denunciaron el hecho en redes sociales.

Como se ve en las imágenes, aunque la médica —a quien sus colegas apenas identifican como la Dra. Celis— le explica varias veces al patrullero que estaba haciendo compras para sus padres, el policía le hizo el comparendo.

“Estoy mercando las cosas de mis papás y este señor policía, a pesar de que soy médico, está diciendo que no puedo salir a comprar en mi carro. Acabo de salir de trabajar en el hospital Simón Bolívar y el señor me dice que no tengo derecho a eso”, comentó Celis en el video.