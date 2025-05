Un acalorado intercambio marcó una entrevista a la senadora Aída Avella, con una periodista en el Congreso, cuando la congresista lanzó una crítica directa a las condiciones laborales en los medios de comunicación.

El episodio se dio en el contexto del debate sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, un proyecto que regresó al Congreso tras el hundimiento de la consulta popular.

Durante la entrevista, Avella cuestionó las prácticas laborales de los grandes medios, insinuando que los periodistas presentes, al igual que muchos trabajadores del sector, enfrentan precariedad en sus condiciones de empleo.

Una periodista la cuestionó sobre el interés en una consulta popular cuando la reforma laboral revivió y puede ser discutida en las próximas semanas. “Si se quiere hablar de temas laborales, hoy está viva una reforma”, le dijo a congresista.

Su comentario no le gustó a la senadora, quien contestó con evidente rabia: “Les quiero recordar a los de RCN y Caracol, que es donde más quejas me han dado, que allí las trabajadoras, he sentido, no quieren tener hijos porque no tienen tiempo para cuidarlos”.

Sus palabras causaron incomodidad inmediata entre las comunicadoras, quienes respondieron defendiendo su labor y exigiendo precisiones sobre las acusaciones.

El cruce, aunque breve, fue lo suficientemente tenso como para interrumpir la entrevista por unos segundos. La periodista aseguró que no era precisa su afirmación, ya que los medios cuentan, por ejemplo, con turnos especiales de fin de semana. Sin embargo, Avella reafirmó su declaración. “Maravilloso, por eso las mujeres no quieren tener hijos en Colombia”, agregó.

Tras ser archivada en marzo por la Comisión Séptima del Senado, el proyecto fue revivido gracias a una apelación exitosa el pasado 14 de mayo, liderada por senadores como Fabián Díaz y Angélica Lozano. Actualmente, se encuentra en la Comisión IV del Senado para su debate, con el objetivo de aprobarse antes del fin de la legislatura el 20 de junio de 2025. Sin embargo, el Gobierno, encabezado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, mantiene un “optimismo moderado” debido a los tiempos ajustados y la percepción de que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, podría estar maniobrando para dificultar su aprobación.

