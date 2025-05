Un error durante la eliminación de ‘La casa de los famosos’ provocó molestia entre los televidentes en el capítulo del domingo 18 de mayo de 2025, tema por lo que parece pertinente ahondar acerca de la regulación detrás de las votaciones.

¿Quién vigila los votos en ‘La casa de los famosos’ en Colombia?

En Colombia, no existe una entidad legal específica que regule directamente las votaciones de los programas como ‘La casa de los famosos’ en 2025 de la misma manera que se regulan las elecciones políticas, lo que no significa que detrás no tenga quien los vigile ante una eventual irregularidad.

Existen algunas normativas y entidades que podrían tener cierta influencia o jurisdicción en aspectos relacionados con la transparencia y la protección del consumidor en este tipo de concursos, según Gemini:

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): esta entidad colombiana es la encargada de proteger los derechos de los consumidores y garantizar la libre competencia. Si bien no regula directamente el mecanismo de votación de un programa de televisión, podría intervenir si se presentaran quejas de publicidad engañosa, manipulación de resultados que afecten a los consumidores (es decir, a la audiencia que vota con la expectativa de influir en el resultado), o falta de transparencia en las condiciones del concurso. La SIC tiene la función general de protección al consumidor, como se evidencia en varios comunicados y normativas sobre publicidad y concursos.

Autorregulación de los canales de televisión: los canales privados como RCN (canal que emite La casa de los famosos') suelen tener sus propios mecanismos internos de auditoría para verificar la validez de los votos, como lo mencionó un directivo del Canal RCN en relación a la votación del programa. Esta auditoría interna busca asegurar que el proceso de votación sea lo más transparente posible dentro de sus propios estándares.

Normativa general sobre concursos y sorteos: si bien 'La casa de los famosos" no es estrictamente un sorteo, algunas normativas generales sobre la transparencia en concursos y la información clara al público podrían ser aplicables en ciertos aspectos del proceso de votación.

De esta manera, si bien no hay una ley específica que diga cómo deben hacerse las votaciones en un ‘reality’ en Colombia. La regulación recae principalmente en la autorregulación del canal de televisión y, en caso de acusaciones de fraude o publicidad engañosa, la Superintendencia de Industria y Comercio podría intervenir para proteger los derechos de los consumidores.

Bajo esas condiciones y si existieran suficientes argumentos para que las autoridades se involucren en un caso, como el de señalamientos de fraude en ‘La casa de los famosos’, Canal RCN tendría que responder para evitar malos entendidos, por lo que lleva la mencionada auditoria interna tan estricta.

A pesar de que parece una situación muy lejana debido a la contundencia con la que se ha manejado el tema, resulta pertinente poner sobre la mesa una posibilidad que existe según las regulaciones.

¿Quién es el dueño de ‘La casa de los famosos’?

Banijay Group es la propietaria del formato ‘La casa de los famosos’, una franquicia internacional creada por John de Mol y basada en el concepto original de ‘Big Brother’.

Como detalle llamativo, esa empresa también es dueña de ‘Yo me llamo’, otro concurso que se emite por Caracol Televisión como ‘reality’ en el que las personas tienen la posibilidad de votar al final por su favorito para ganar.

Endemol Shine Group, adquirida por Banijay Group en 2020, es una productora de televisión que ha estado involucrada en la producción de varias versiones de ‘La casa de los famosos’ en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo Colombia.

En cuanto a la producción y emisión de una de las versiones específicas como ‘La Casa de los Famosos Colombia’, RCN es el canal de televisión colombiano que transmite la versión para Colombia.

¿Cuándo se acaba ‘La casa de los famosos’ de Colombia en 2025?

No hay información oficial sobre el final de ‘La casa de los famosos’ en Colombia, a pesar de que se han difundido reportes que indican que está programada para acabarse el domingo 25 de mayo de 2025.

Lo llamativo es que Canal RCN no ha indicado, apenas a una semana de que se cumpla ese límite, que se lleve a cabo el capítulo definitivo de una competencia en la que quedan siete celebridades en pie.

Cabe aclarar que la final se hace entre cuatro concursantes y que las eliminaciones se han dado, máximo, con dos de los famosos que salen por semana. De ahí la gran duda para los espectadores.

Además, lejos de acabar esta temporada, ‘La casa de los famosos’ anunció visitas de exparticipantes de la presente temporada, entre los que sobresale la recordada Karina García para el viernes 23 de mayo.

