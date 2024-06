En la gira de medios que hace promocionando su más reciente álbum, ‘Te lo digo en cumbia’, la cantante cordobesa no le huye a los temas políticos, aunque ahora lo hace desde la reflexión y la experiencia adquirida en el paro nacional del 2021.

En Caracol Radio, Adriana Lucía recordó que, aunque la vinculan con la campaña de Gustavo Petro, ella no participó allí. “Yo no apoyé la campaña, yo apoyé las protestas. La gente lo relaciona porque hice público mi voto. No me arrepiento de no votar por Rodolfo”, dijo. Aunque ella no lo mencionó, fueron otros colegas suyos los que sí invitaron a votar por él.

Precisamente sobre ese voto, la cantante fue clara al señalar algunos de los hechos que en los últimos dos años no le han gustado. “Me he decepcionado de cosas que esperaba, de cosas que se sabían no iban a hacer fáciles. Por su puerto, como ciudadana que soy, desencantada con nombramientos, con cosas que uno sueña. Uno si anhela dejar un país menos corrupto, que sus hijos la tengan como diferente, pero a veces se le cierra la esperanza. Sin embargo, como soy positiva, creo que estamos frente a una ciudadanía diferente”, dijo.

Adriana Lucía recuerda triste historia por apoya el paro nacional

La cantante fue una de las artistas que le dio visibilidad a los abusos policiales y otros hechos de agresión contra, principalmente, jóvenes que estaban en diferentes ciudades del país manifestándose por lo que pasaba con el gobierno de Iván Duque.

Su labor en las redes sociales y en algunas marchas fue tan visible que eso le trajo consecuencias de las que hasta ahora se está recuperando y que espera superar completamente a través de la música.

“Para mí fue muy doloroso el maltrato en redes sociales. Difícil. Los que no saben, tuve algunas amenazas serias con activación de protocolos y eso. Entonces ahí uno se pregunta como músico, ¿en qué momento terminé yo en esto? En qué momento en este país, con tanto corrupto que hay, no someten a esto a un político, pero sí a un artista, a un deportista, reina de belleza, lo que sea. No se le rinde cuentas a los políticos”, dice.

De hecho, demostrando que ese fervor por exigirles a los políticos y gobernantes —que es lo que debería hacer la sociedad— sigue ahí, Adriana Lucía hizo una crítica a los que tanto la han criticado.

“Yo si quisiera que a los que se roban la plata los zarandearan y matonearan así como lo hacen con los artistas en redes sociales, pero salen de un puesto para otro mejor. Eso me parece injusto”, señaló.

Además, en su entrevista en Caracol Radio dejó en claro que haber tomado una posición durante el paro nacional le trajo varias consecuencias, razón por la que ahora que tiene tres hijos no sabría cómo actuar, pues no le gustaría repetir la historia.

“Hasta ahora estoy volviendo a las redes sociales, pero no me arrepiento de pensar como pienso y de decir mi postura, para nada. Sí me cuestiono: ¿lo volvería a hacer? No lo sé porque si yo no cuido mi familia y si yo expuse de alguna manera; ver a mi hijo pasar un 24 o un 31 de diciembre en un hotel, encerrado porque no podíamos salir a ninguna parte, fingiendo que somos los de ‘Mi pobre angelito’ (la película) pues creo que para las gemelas no quisiera exponerlas a eso en un país tan difícil”, sentenció.

