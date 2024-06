En medio de su gira por Suecia y Suiza, el presidente Gustavo Petro no evitó referirse a la condena de 64 meses que recibió su rival en la segunda vuelta de las elecciones de 2022, Rodolfo Hernández, por irregularidades en la adjudicación de un contrato de recolección de basuras cuando era alcalde de Bucaramanga.

En su red social favorita, X (antes Twitter), Petro manifestó que lamentaba “el destino” que le tocó vivir al también exsenador.

“Siento pesar por el destino de Rodolfo, mi rival en la segunda vuelta presidencial. Respeto a la justicia y me parece más bajo que Rodolfo, el sectarismo de quienes por no querer un proyecto progresista en el gobierno, decidieron apoyarlo. Así era el odio al cambio, que querían la nación en el precipicio”, fue el mensaje de Petro.

Ante lo dicho por Petro, Rodolfo Hernández no dudó en responderle muy a su estilo. Por la misma red social, el exalcalde de Bucaramanga llamó ladrón al Gobierno actual. Sin duda, no le gustó nada el pronunciamiento del presidente sobre su condena, la que Hernández ya confirmó que apelará.

“Llegó el cambio, pero de ladrones”, fue la respuesta de Hernández a Petro en X.

Rodolfo Hernández fue condenado en la tarde del jueves 13 de junio, por el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bucaramanga a 64 meses de casa por cárcel, a una multa de 66 salarios mínimos legales vigentes, es decir, $86 millones, y además lo inhabilitaron para ejercer cargos públicos, en medio del escándalo conocido como Vitalogic.

Tras conocer su condena, Hernández, de 78 años, publicó un video en su cuenta de YouTube en el que defendió su inocencia y criticó duramente la sentencia.

“Me condenan no por ladrón, ni por haberme robado ni un peso, simplemente me condenan porque violé dizque el derecho a la contratación, a la línea que tiene que seguir todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos”, dijo el político en medio de su respuesta de 13 minutos.