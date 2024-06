Por: Caracol TV

Tras la lectura del fallo condenatorio contra el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X: “Siento pesar por el destino de Rodolfo, mi rival en la segunda vuelta presidencial (…) Así era el odio al cambio, que querían la nación en el precipicio”.

Siento pesar por el destino de Rodolfo, mi rival en la segunda vuelta presidencial. Respeto a la justicia y me parece más bajo que Rodolfo, el sectarismo de quienes por no querer un proyecto progresista en el gobierno, decidieron apoyarlo. Así era el odio al cambio, que querían… pic.twitter.com/BTYE0PtnNp — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 13, 2024

Un juez del circuito penal de Bucaramanga anunció la decisión que condena a Hernández a cinco años y cuatro meses de prisión, por el delito de interés indebido en celebración de contratos, dentro del escándalo de Vitalogic.

Varios sectores políticos reaccionaron a esta sentencia, por lo que ha llamado la atención la particular crítica que hizo el primer mandatario de los colombianos en una publicación, pues no solo habló de la situación de Hernández, sino que también lanzó un fuerte comentario a los seguidores del santandereano.

“Respeto a la justicia y me parece más bajo que Rodolfo, el sectarismo de quienes por no querer un proyecto progresista en el gobierno, decidieron apoyarlo”, sostuvo el presidente Petro.

Rodolfo Hernández se pronunció

Tras conocer su condena, Rodolfo Hernández hizo un comunicado a través de un video, en el que se refirió a la sentencia de primera instancia.

“Me condenan no por ladrón, ni por haberme robado ni un peso, simplemente me condenan porque violé dizque el derecho a la contratación, a la línea que tiene que seguir todo gobernante de no tener preferencias en la adjudicación de los contratos”, dijo Hernández.

Sobre el fallo del juez, el ingeniero recordó que es “de primera instancia y vamos a apelar. Mi derecho como ciudadano, como colombiano, es apelar ante el Tribunal Administrativo de Santander. Hoy soy un hombre libre como lo dijo el mismo juez, que yo estaba libre hasta que la sentencia quedara en firme”.

