Un peritaje médico del Instituto Nacional de Medicina Legal será definitivo para incidir si el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández es privado de la libertad o no, a pesar de haber sido hallado culpable por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Así se confirmó a pocos días de que el Juez Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga dicte la sentencia en contra del también exsenador y líder de la Liga Anticorrupción, en el marco del escándalo de corrupción conocido como Vitalogic.

El diario bumangués Vanguardia tuvo acceso al informe médico definitivo expedido por Medicina Legal. En el documento que recoge el historial médico de Rodolfo Hernández desde mediados del 2023, el Instituto concluyó que el exalcalde es un paciente con “estado de salud grave” debido al cáncer terminal que padece, razón por la cual, requiere de una atención especial que deberá ser garantizada por parte de las autoridades policiales y carcelarias, en caso de que el juez determine que debe pagar su condena en un centro carcelario.

Cabe aclarar que este dictamen médico fue expedido por el Instituto de Medicina Legal el pasado 5 de abril, es decir, semanas antes de la cirugía de urgencia a la que tuvo que ser sometido el exmandatario local a mediados del mes de mayo. Según el documento médico, el examen realizado a Rodolfo Hernández se hizo por orden del juez del caso, como herramienta de sustento jurídico para poder decidir la pena a imponer.

Hernández cometió el delito de interés indebido en la celebración del contrato consultoría N° 096 de 2016, por $360 millones, celebrado entre la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, y el consultor Jorge Alarcón, cuando fungía como alcalde y presidente de la junta directiva de esa entidad.

El fallo será anunciado el próximo 13 de junio y desde ya el propio Rodolfo Hernández anunció que apelará, recurriendo a todas las instancias judiciales y civiles.

“Voy a apelar no solo ante la justicia. Lo haré, antes que nada, ante los más de 10 millones colombianos que me votaron, y también ante los que no me votaron. Voy a apelar ante los ciudadanos de bien que saben de sobra el mal que la politiquería le ha hecho al país, y a la justicia. Apeló ante la justicia, los estudiantes y la academia para que revisen la causa. A ellos apelo contándoles mi verdad”, señaló Hernández en un video publicado en sus redes sociales.