En el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar, fue capturado por funcionarios de la Sijin de la Policía Nacional Luis David Ospino Ospino, presunto autor material del feminicidio de Diana Patricia Cuello Padilla, ocurrido el 26 de febrero de 2023 en su casa ubicada en el barrio Divino Niño, de Valledupar.

(Lea también: Extraña desaparición de mujer acabó con macabro final: la hallaron muerta y torturada)

Tras labores investigativas e información entregada por la ciudadanía, la Policía pudo dar con el paradero de Ospino Ospino, quien tenía una orden de captura vigente por los delitos de feminicidio y hurto agravado. Al momento de su detención le fue incautado un cuchillo.

(Lee también: La historia detrás de Diana Cuello, la mujer asesinada en su casa en Valledupar)

Luis David Ospino Ospino confesó en meses anteriores ante las autoridades venezolanas haber cometido el asesinato. Esto quedó plasmado en un video tras ser capturado en el país venezolano por violencia intrafamiliar. Sin embargo, fue dejado en libertad por no tener orden de captura vigente en Colombia en ese momento.

“Él (expareja de Diana) me dijo que la matara por 20 millones de pesos que le debía a su exmujer tras ella haberlo denunciado. Él me tenía amenazado y me dio esa orden a cambio de que yo me quedara con los televisores y cosas de la casa”, dice Ospino Ospino en el video donde confiesa ser prófugo de la justicia y haber asesinado a Diana.