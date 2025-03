En Caracol Radio, esta mujer que actualmente trabaja como empleada del servicio en una casa de familia, decidió contar parte de su historia, haciendo especial énfasis en la supuesta participación de la senadora Sandra Ramírez en los casos de abuso de menores de edad.

Según contó Deisy, quien fue separada de su familia y vinculada violentamente a las Farc con tan solo 11 años, Sandra Ramírez —quien también era conocida en las filas de la extinta guerrilla como Griselda Lobo Silva— era la que “seleccionaba a las niñas como carnada para los líderes Farc”, quienes han sido acusados durante años de violencia sexual contra las mujeres y, en especial, contra las menores de edad.

(Vea también: [Video] Gestor de paz se hizo el de las ‘Gafas’ y apareció en tropas de ‘Iván Mordisco’)

“¿Por qué no nos defendió siendo ella mujer? —le pregunta Deisy a Ramírez—. Ella misma ordenaba sancionarnos. Yo me acuerdo de todo eso. No solamente señalo a la senadora Sandra Ramírez, sino a todos los comandantes de las Farc. Todos los que nos dan cátedra de moral en el Congreso nos abusaron muchas veces. Para ellos las menores de edad eran muy apetecidas”.

Esta es una parte de sus declaraciones sobre su paso por las Farc:

La senadora Sandra Ramírez (pareja de Manuel Marulanda, alias ‘Tirofijo’, cuando estaban en las extintas Farc) ya ha respondido a acusaciones similares en diferentes momentos. De hecho, sobre este caso particular, expresó: “No puedo decir mayor cosa porque no conozco a Deisy (…) Yo le pido que lleve las pruebas que tenga en mi contra, no solo a la JEP, sino ante la justicia ordinaria. Estamos aquí para responder ante el país y ante las víctimas por los hechos dolorosos ocurridos en el marco del conflicto”.

La respuesta no gustó en absoluto a la víctima de reclutamiento forzado, que dijo: “Me parece indignante que cuando una víctima habla, la señalan. Los victimarios siempre nos tratan de callar“. Además, muy indignada porque la senadora Ramírez pidió pruebas en su contra, aseguró: “Si hubiese querido podría haber denunciado, pero yo no tenía posibilidades de sacar pruebas en medio de la selva”.

Y añadió: “Le digo a la senadora que se indignó por mi testimonio, cuando quiera la veré de frente para ver si recuerda mi rostro. Tal vez ahorita me calle con los 50 millones (de pesos) que gana en el Congreso. No tengo como pagar un abogado. Podrá callarme con su dinero, pero no podrá borrar los crímenes que cometieron con miles de niñas que yo vi en el monte. No solo nos agredían sexualmente, sino que nos ponían trabajo como castigo”.

Lee También

Deisy no solo se quedó en las acciones que presuntamente cometió Sandra Ramírez, sino que habló de Pablo Catatumbo, quien la habría abusado durante su etapa como miembro de la guerrilla. La víctima asegura que él le “daba mucho asco” y que ” es otro violador que se está ganando 50 millones en el Congreso”.

“Queremos que la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) nos escuche. Merecemos que nos escuchen. No le tengo miedo a Catatumbo ni a nadie”, aseguró Deisy en su entrevista con Caracol Radio, donde también mencionó que esta institución nunca la ha escuchado, a pesar de tener un documento en el que le han reconocido 8 hechos victimizantes.

Quién es Deisy, la mujer que acusa a la senadora Sandra Ramírez

Según contó, fue reclutada cuando solo tenía 11 años. Sin embargo, las Farc acabaron con su familia. “Me quitaron el derecho de vivir con mis padres, ellos ya fallecieron. No solamente me hicieron daño, sino que antes de mí, se llevaron a mis hermanos, que fueron asesinados. Por eso mi mamá sufrió y murió en el campo esperando que yo regresara algún día. Yo tenía 4 hermanos más, y yo empecé a ver cómo se los llevaban. Cuando me llevaron a mí, en el año 2002, asesinaron a mi hermanita que tenía 17 años. No solamente las Farc me hicieron daño a mí. Destruyeron mi familia. Yo fui la afortunada de salir de ahí”, dijo.

Actualmente trabaja en una casa de familia y el salario mínimo que gana le alcanza, a duras penas, para mantenerse a sí misma y algunos de sus 5 hijos. “Son mi fuerza para salir adelante y me esfuerzo dándoles estudio y educación. Para romper este patrón de pobreza lo mejor es la educación”, aseguró en la entrevista.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.