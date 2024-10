Por: El Espectador

Alexánder Farfán, conocido como Gafas y quien fue capturado en la Operación Jaque por ser uno de los carceleros de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt durante su cautiverio por las antiguas FARC, ha reapareció.

En un video que circuló por redes sociales este lunes, se ve a Farfán durante la liberación de la concejala de Argelia, Cauca, Sandra Betancurt, que se dio el pasado 21 de septiembre. Betancur estuvo en poder de la disidencia Estado Mayor Central durante seis días.

En un comunicado del 20 de septiembre, ese grupo se atribuyó el plagio y la señalaron, sin pruebas, de ser informante del Ejército. Según los miembros de ese bloque, la concejal Betancourt, supuestamente, habría informado al Ejército del paradero de algunos miembros del Frente Carlos Patiño, que se encontraban en el corregimiento El Plateado, el fortín de Mordisco. También le endilgaron la responsabilidad de ser delatora en favor de la banda ‘Los Márquez’.

En el proceso de liberación participó una misión humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuyos delegados se ven en el video.

Durante el video, Farfán amenaza a la concejal: “No vuelva a venir al Cauca. Yo no sé cómo usted va a hacer, si va a seguir ejerciendo como concejala o no, pero hablo por todos los frentes del Bloque Occidental, por acá no la queremos ver para no tener problemas más adelante”.

Gestor de paz de la disidencia de Mordisco

A través de una resolución con fecha el pasado 24 de julio, se conoció que Farfán era uno de los gestores de paz en el diálogo que el Gobierno empezaba con la disidencia Estado Mayor Central, comandada por Iván Mordisco.

El nombramiento de Farfán como vocero de paz del autodenominado Estado Mayor Central abrió el debate sobre vacíos jurídicos en la Paz Total y dio los primeros indicios de que había vuelto a las armas.

El nombramiento también tuvo consecuencias en el proceso que llevaba en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que decidió expulsarlo de ese tribunal. La decisión la tomó el organismo de justicia transicional al determinar que este hombre continuó delinquiendo luego de firmar el Acuerdo de Paz 2016.

Farfán perteneció al Frente Primero de esa extinta guerrilla y estuvo involucrado en el secuestro de políticos y uniformados a quienes llamaban ‘canjeables’ y con quienes se esperaba un acuerdo humanitario para sacar de la cárcel a guerrilleros.

Ahora, estaría como uno de los comandantes del Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central, que opera en Valle, Nariño y Cauca.

El Gobierno llevaba un proceso de paz con el EMC hasta marzo de este año, cuando, tras un ataque a una comunidad en Toribío, el presidente Petro decidió levantar el cese al fuego justamente en esos tres departamentos.

Esa decisión significó la división del grupo entre quienes quería seguir en la mesa y quienes querían abandonar la negociación. Al final, Iván Mordisco y bloques leales a él decidieron abandonar los diálogos, mientras que otros, que ahora comanda Calarcá Córdoba y que se autodenominan como Estado Mayor de los Bloques, aún permanecen en la mesa.

