En la tarde de este viernes 9 de junio las Fuerzas Militares hallaron a los cuatro niños que estaban extraviados en la selva del Guaviare hace 40 días, luego de que la avioneta en la que se movilizaban se accidentó por una falla en el motor.

Las esperanzas de encontrarlos con vida se iban desvaneciendo a medida que pasaba el tiempo porque las condiciones ambientales de la selva era muy críticas. Sin embargo, los familiares nunca perdieron la fe. Narciso Mucutuy, abuelo de los niños, no ocultó su alegría y con llanto dio unas conmovedoras palabras a Noticias Caracol.

“Me siento muy contento. Agradezco al presidente de la República y a los pueblos indígenas de las diferentes etnias que nos colaboraron con la búsqueda de nuestros hijos. No tengo cómo agradecerles porque la palabra agradecer no cabe, pero que me perdonen”, manifestó.