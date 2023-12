Este jueves, el organismo de control anunció que abrió una indagación disciplinaria a varios trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores porque habrían maltratado a Marta Lucía Zamora, saliente directora de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado.

El Ministerio Público dijo que los investigados están “por determinar”, pero serán varios los que deberán responder por el presunto irrespeto contra Zamora.

“La funcionaria habría sido agredida de manera verbal en las instalaciones de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, e increpada por supuestamente no defender los intereses del primer mandatario”, señaló la entidad.

Vale la pena recordar que, según las declaraciones de Zamora, fue el canciller Álvaro Leyva el que la gritó, en medio de una discusión que se habría dado así:

– Leyva: usted no cuida al presidente. Yo soy el único que lo cuida.

– Zamora: ya usted ha oído lo que Petro piensa de los pasaportes.

– Leyva: a mí no me importa que condenen al Estado con lo que demora un proceso. Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto.

Justamente, el tema de los pasaportes es un segundo punto que menciona la Procuraduría en el proceso que abrirá, pues anunció que “validará si hubo algún tipo de recriminación por su intervención en el proceso de licitación de pasaportes, y entrevistará a los posibles testigos del maltrato del que pudo haber sido víctima y por el que decidió presentar su renuncia al cargo”.

El ente de control busca establecer si existió el presunto maltrato y “definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de pruebas”.

Zamora ya acudió el miércoles 6 de diciembre al Ministerio Público para declarar en el caso de la no adjudicación del negocio jurídico como parte de la investigación que cursa contra el canciller Álvaro Leyva Durán.

