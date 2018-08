El último logro que alcanzó Estados Unidos fue dado a conocer este viernes, cuando se confirmó una disminución en el desempleo del 3,9 %. Eso equivale a decir que tan solo en el mes de julio, en todo el país 157 mil personas consiguieron trabajo, como dice The New York Times.

Pero ese no ha sido su único acierto, siempre hablando desde el punto de vista estadounidense. Hasta CNN, la cadena de noticias más crítica con el presidente, reconoció que la economía estadounidense va por buen camino y que Trump “merece algo de crédito”. Para la cadena, la noticia de que la economía creció un 4 % en el segundo trimestre del año es “un genuino motivo de celebración. No en vano su popularidad no es tan desfavorable: según Miami Herald, Trump es igual de popular al expresidente Barack Obama cuando él iba en la mitad de su primer mandato.

Pero sus avanzas no solo son sobre lo económico. Trump logró una reunión con un líder de Corea del Norte en funciones, algo que ninguno de sus antecesores había logrado antes. Claro, las críticas no faltan porque muchos creen que Trump le dio demasiado a Kim Jong-un a cambio muy poco. Pero objetivamente hay que observar que la actividad bélica que había hace un año, cuando un ataque contra Estados Unidos parecía inminente.

Su estilo no gusta, menos en un país formado a punta de migrantes. Pero la lucha contra la inmigración ilegal es absolutamente legítima, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Y más que legítima, es perfectamente normal: ningún país del planeta le permite a un extranjero actuar como un ciudadano más si su situación no está regularizada. En caso contrario, siempre estará huyendo o escondiéndose de las autoridades. La verticalidad de Trump y su intransigencia es lo que tiene al mundo sorprendido, y a los ilegales, atemorizados.

Claramente la cuestión social no es el fuerte de Trump, y el enjaulamiento de niños hijos de ilegales conmovió a todo el planeta por razones más que justificadas. Pero en otros aspectos ha satisfecho a sus votantes, ha potenciado económicamente al país y ha cumplido gran parte de sus propuestas de campaña (a veces basado en intimidaciones, es verdad). Tal vez por eso mismo es que sigue empeñado en su titánica obra del muro en la frontera con México.

Es claro que con sus comentarios y actuaciones, Trump se ha ganado el odio de los medios de comunicación y de medio mundo (especialmente en Latinoamérica), no sin razones de peso. Pero a la muchos estadounidenses los tiene satisfechos gracias a la estabilidad económica, y eso siempre va a dar mucha tranquilidad. Tal vez a todo eso se refería cuando hablaba de “Hacer a Estados Unidos grande otra vez”.