La presentadora del Canal MSNBC debía leer un cable de la agencia de noticias AP en donde se confirmaba que debido a la política de “tolerancia cero” que adoptó el gobierno del presidente Donald Trump, para perseguir a inmigrantes indocumentados, los niños eran apartados de sus familias en la frontera entre México y Estados Unidos, y enviados luego por patrulleros fronterizos a espacios enrejados que parecen jaulas.

No obstante, Rachel Maddow apenas fue capaz de leer el encabezado de la noticia, ya que se atragantó por el llanto y pidió que dejaran de grabarla.

“Esto es increíble”, expresó visiblemente afectada la periodista.

El artículo continúa abajo

La periodista le pidió a la producción que pusiera un gráfico mientras tomaba un respiro, pero al no obtener respuesta intentó retomar la información.

“[…] A tres albergues especializados del sur de Texas. Abogados y médicos…”, dijo la presentadora antes de despedirse abruptamente de la audiencia.

Rachel Maddow chokes up and cries on air as she struggles to deliver news that migrant babies and toddlers have been sent to “tender age” shelters pic.twitter.com/O6crm8cvyR

Horas después, Maddow acudió a sus redes sociales para ofrecer disculpas a la audiencia y al canal por no cumplir con su labor, y copió el link de la noticia que le causó tanto dolor.

Ugh, I’m sorry.

If nothing else, it is my job to actually be able to speak while I’m on TV.

What I was trying to do — when I suddenly couldn’t say/do anything — was read this lede:

1/6

— Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 20 de junio de 2018