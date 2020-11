green

Es la primera vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deja la Casa Blanca desde que comenzaron las elecciones, y AFP informó que el mandatario se dirigió a su club de golf en Virginia, en momentos en que el recuento de votos seguía prolongándose con el demócrata Joe Biden a la cabeza.

De hecho, la agencia publicó varias fotos en donde se ve al mandatario jugando en el ‘Trump National Golf Club en Sterling’, rodeado de varias personas que apenas observan cómo calma el estrés que le generó esta dura derrota en las urnas.

Y es que medios internacionales le atribuyeron la victoria a Biden luego de superar el umbral de los 270 delegados del Colegio Electoral, pues el candidato demócrata se quedó con los apoyos en Pensilvania, un estado clave para su triunfo.

“América, me honra que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea para los que votaron por mí y los que no”, escribió Biden en su cuenta de Twitter.

Mientras tanto, Trump seguía concentrado en obtener la victoria en el juego de golf, ya que en la contienda política salió derrotado.

Trump no acepta la derrota y cree que le ganó a Biden

Minutos antes de la victoria, Trump puso un escueto mensaje en Twitter en el que aseguraba que la elección la había ganado él, y “por mucho”, ya que anunció acciones legales contra su contrincante por lo que considera fue un “fraude” electoral.