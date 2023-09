Desde hace un buen tiempo, Estados Unidos se ha convertido en la opción principal de personas que quieren migrar de sus países de origen en busca de mejores oportunidades y un mejor estilo de vida. Para esto hay que tener en cuenta que se trata de un país con muchas oportunidades, pero que la mayoría de ofertas laborales para personas que no tienen sin experiencia, son en su mayoría en mano de obra de varias industrias.

(Lea también: Conviene irse a vivir en Estados Unidos; cifras evidencian desventajas)

En caso de que un individuo quiera ejercer su profesión en este país, debe contar con una oferta directa de una empresa ubicada en cualquier ciudad de los 48 estados de esta nación norteamericana. Además, es importante aclarar que para poder trabajar allá debe contar con los respectivos permisos por parte de las autoridades migratorias para que ni incurra en algún tipo de delito por esto. En otro estudio, revelaron los trabajos que mejor pagan según la experiencia.

Trabajos sin experiencia que son bien pagados en Estados Unidos

Según el portal web de ‘Soy Migrante’, comenzar desde cero en Estados Unidos no es fácil y muchas veces puede resultar agobiante el hecho de no saber qué hacer. No obstante, mencionaron algunos trabajos que pueden llegar a ser muy bien pagos y que no requieren ningún tipo de experiencia, a continuación le contamos cuáles son.