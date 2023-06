Un portavoz del Buró Federal de Prisiones en Estados Unidos confirmó que el temido criminal Theodore Kaczynski, más conocido como ‘Unabomber’, fue encontrado sin vida en su celda en la que estaba cumpliendo una pena de cadena perpetua.

El portavoz no explicó cual fue la causa de la muerte del hombre 81 años, pero si aseguró que se harán más investigaciones al respecto para ver si fue muerte natural, un suicidio o que alguien más lo agredió.

La cadena perpetua se la ganó a causa de que mató a tres personas e hirió a otras 23 con una serie de cartas bomba enviadas a universidades, aerolíneas y otras empresas entre 1978 y 1995. De hecho, el sobrenombre de ‘Unabomber’ viene del apodo de “University and Airline Bomber” que el FBI usaba para referirse a él.

Kaczynski murió en la prisión federal de Butner, en Carolina del Norte, a donde había sido trasladado en 2021 debido al mal estado de su salud, luego de haber estado en una cárcel de máxima seguridad en Colorado en donde tenía una hora de luz solar al día, pero sin contacto con nadie más.

Además, pese a que su caso era muy conocido en Estados Unidos, se popularizó gracias a la serie ‘Manhunt: Unabomber’, que se estrenó en agosto de 2017.

Este era un hombre que era un genio en matemáticas, tanto que a los 16 años entró a la Universidad de Harvard y a los 25 ya dictaba clases, pero decidió retirarse e irse a vivir a una zona montañosa lejana de la sociedad, en donde vivía sin electricidad, ya que estaba en contra del uso de la tecnología para las labores humanas.

Luego, justamente por eso, fue que comenzó a enviar las cartas bombas a las universidades y a las aerolíneas, para mostrar su inconformismo con estas prácticas.

De hecho, él mismo hizo público su alegato contra la tecnología en un manifiesto de 35.000 palabras que publicaron en 1995 The Washington Post y The New York Times por petición del Gobierno, ya que Kaczynski prometió “desistir del terrorismo” si se difundían sus palabras.

Sin embargo, ese mismo manifiesto fue el que le permitió a las autoridades cogerlo, con un estudio lingüístico amplio que les permitió cerrar las opciones y dar con su captura en 1996.