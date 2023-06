Tener a una leyenda viva como Lionel Messi hace pensar en el auténtico y complaciente sonido de una caja registradora abriéndose sin parar. Una celebridad como él garantiza que las cámaras, la prensa y los espectadores se concentrarán en seguirlo y disfrutar de sus últimos años en el fútbol.

(Lea también: [Video] Así es la nueva, lujosa y excéntrica mansión en la que vivirán Messi y su familia)

La crónica deportiva dice que renunció a la competencia de alto nivel por no haber aceptado un retorno al Barcelona, pero su llegada a la Mayor Leage Soccer (MLS) marca un hito en las cifras para el mercado futbolero de EE. UU.

La ‘Pulga’ se unirá al Inter de Miami, propiedad del exfutbolista David Beckham, de quien dicen fue el primer jugador hiperfamoso que detectó la mina de oro en las graderías estadounidenses. Y fue, además, quien animó a otras leyendas a pasar el otoño de sus carreras en ese país.

Hacerse con los servicios del ídolo argentino tendrá un costo de US $ 50 millones por temporada, esto es cerca de $ 210.450 millones al cambio de hoy. Pero de ninguna manera es un simple gasto, ese monto es una inversión que retornará con creces.

El revolcón de Messi empieza con la taquilla: antes de confirmarse su fichaje, las entradas más asequibles para un partido contra el Cruz Azul, (programado para el 21 de julio) estaban en US $ 29. No obstante, ya con el campeón del mundo en las filas del Inter de Miami, esas mismas boletas se cotizaron hasta en US $ 329 y ya se agotaron.

La expectativa que ha generado su posible debut en ese encuentro causó un colapso en la página oficial dedicada al expendio, y se dice que en páginas de reventa las están vendiendo desde US $ 476 en adelante.

Como nadie quiere perderse la oportunidad de ver al 10 argentino en acción, la demanda desbordó la capacidad del DRV PNK Stadium, que apenas puede con un aforo de 18.000 espectadores. Por ello, también hay algunos rumores que apuntan a que el juego podría trasladarse al Hard Rock Stadium, con capacidad para recibir a 60.000 personas.

Así las cosas, solo con esa primera taquilla, Inter de Miami estaría moviendo unos ingresos por el orden US $ 10 millones. Pero si el juego realmente se pasa al otro escenario, la cifra superaría los US $ 25 millones.

Estados Unidos es un país con más de 331 millones de habitantes y el fútbol cada vez gana más popularidad pese a que, históricamente, el fanatismo en ese territorio ha estado más inclinado hacia el fútbol americano, el béisbol y el baloncesto.

En línea con esa realidad, Apple TV pagó en 2022 US $ 2.500 millones por los derechos de transmisión de la MLS y Messi tendrá un porcentaje de las ganancias obtenidas con ese servicio de transmisión, cuyo costo puede ser hasta de US $ 99 por temporada. Vale mencionar que la última final de esa liga tuvo a más de 2.000 millones de personas frente a las pantallas.

Por otro lado, arrastradas por la figura de Lionel, de entrada hay 10 grandes marcas interesadas en poner patrocinios a través de contratos que van entre 6 y 8 años, cuando antes de este astro, esos auspicios apenas se firmaban por cinco años.

Entre los patrocinadores de Messi se pueden mencionar sellos muy conocidos como Budweisser, Gatorade y Hard Rock. Y entre ellos hay uno que saldrá especialmente beneficiado: Adidas.

(Vea también: El día en el que la MLS le rindió homenaje al ‘Pibe’ Valderrama, la figura antes de Messi)

La marca deportiva de origen alemán también le dará una parte de las utilidades finales al argentino y un ejercicio simple de tendencias indica que aquí también se moverán unas cifras astronómicas.

A su llegada al París Saint Germain (PSG), en 2021, la remera número 30 de Lio vendió 930.000 euros en las primeras tres horas de haberse puesto en vitrinas. El incremento en las compras fue exponencial y en medio año igualó las ventas de todo el calendario anterior.

Los resultados indicaron que el PSG vendió un millón de playeras, si el desempeño llegara a ser idéntico en Inter de Miami, el fabricante se estaría embolsillando US $ 146 millones brutos, dado que esa prenda está en US $ 146 en tiendas oficiales.

Por ahora, todo se basa en proyecciones, pero dicen los que saben que Messi aterrizó en un mercado muy cercano a los latinos y terminará su carrera en una liga que si bien no está en el top global, viene ampliando la masa de consumidores.

Un breve repaso por la carrera de Messi

En tierras colombianas muchos lo vieron por primera vez en el Suramericano Sub-20 de 2005. Después comenzó a despuntar en el primer equipo de Barcelona, que en aquel entonces era dirigido por el holandés Frank Rijkard. Rápidamente se perfiló como la futura estrella global del fútbol y protagonizó una rivalidad de película con Cristiano Ronaldo. En la Liga de España se sacaron chispas y los críticos afirmaban que el pleito solo decantaría para el que conquistara un Mundial. Y finalmente, el que logró sumar ese trofeo a su palmarés de el argentino, quien entre sus múltiples galardones cuenta con 4 Champions League, 3 mundiales de clubes, 1 Copa América y 7 Balones de Oro.