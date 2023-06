Lionel Messi salió del Paris Saint-Germain después de un par de campañas con logros intermedios, frustraciones en la Champions League y algunos conflictos e inconvenientes. Más allá de su amor por el Barcelona y los recuerdos que le quedaron del club de la ciudad condal, finalmente jugará en el Inter de Miami.

En entrevista exclusiva publicada por los diarios Sport y Mundo Deportivo, medios más importantes de fútbol de Cataluña, se conocieron las primeras palabras del argentino y las razones para tomar esta sorpresiva decisión. Sobre todo cuando se hablaba del fútbol de Arabia Saudita para seguir los pasos de Cristiano Ronaldo.

En la conversación que tuvo con los editores de los mencionados medios especializados, Messi confesó sobre sus ganas de volver al Barcelona: “Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia”.

Aquella salida conflictiva y triste, a mediados de 2021, llevó a que ‘Lío’ pensara bien las cosas y no dependiera de temas económicos con LaLiga Española y tampoco de que el club ‘blaugrana’ pudiera bajar la carga salarial con la salida de jugadores o bajar el sueldo de los mismos:

“Escuché que se decía que LaLiga había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas otras cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con todo eso. Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”.